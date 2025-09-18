SignauxSections
Md Rakibul Hossan

GOLD and Bitcoin

Md Rakibul Hossan
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
Exness-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
735
Bénéfice trades:
378 (51.42%)
Perte trades:
357 (48.57%)
Meilleure transaction:
100.55 USD
Pire transaction:
-233.00 USD
Bénéfice brut:
5 374.76 USD (4 290 917 pips)
Perte brute:
-5 829.67 USD (3 946 629 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (361.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
618.30 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
102.53%
Charge de dépôt maximale:
104.68%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
579
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
608 (82.72%)
Courts trades:
127 (17.28%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.62 USD
Bénéfice moyen:
14.22 USD
Perte moyenne:
-16.33 USD
Pertes consécutives maximales:
46 (-987.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-987.85 USD (46)
Croissance mensuelle:
-10.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 019.15 USD
Maximal:
1 470.63 USD (26.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.06% (1 470.63 USD)
Par fonds propres:
8.73% (363.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 508
BTCUSDm 227
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -482
BTCUSDm 27
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 423K
BTCUSDm -79K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.55 USD
Pire transaction: -233 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 46
Bénéfice consécutif maximal: +361.61 USD
Perte consécutive maximale: -987.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.