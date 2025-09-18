SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JP Trading
Juergen Jakob Preusse

JP Trading

Juergen Jakob Preusse
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
52 (38.23%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (61.76%)
En iyi işlem:
13.13 USD
En kötü işlem:
-9.73 USD
Brüt kâr:
133.20 USD (123 941 pips)
Brüt zarar:
-125.98 USD (56 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.91 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
67.03%
Maks. mevduat yükü:
54.48%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
104 (76.47%)
Satış işlemleri:
32 (23.53%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-1.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-13.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.47 USD (8)
Aylık büyüme:
25.80%
Yıllık tahmin:
313.02%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.71 USD
Maksimum:
25.36 USD (20.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.57% (24.86 USD)
Varlığa göre:
3.74% (4.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 82
US500 19
GBPUSD 15
ETHUSD 3
KSS.NYSE 3
BE.NYSE 3
OPEN.NAS 2
TSLA.NAS 2
UAL.NAS 2
NVDA.NAS 2
ORCL.NYSE 1
BTCUSD 1
XLU.NYSE 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -25
US500 2
GBPUSD -1
ETHUSD 6
KSS.NYSE -5
BE.NYSE -1
OPEN.NAS -3
TSLA.NAS 17
UAL.NAS -1
NVDA.NAS 10
ORCL.NYSE -1
BTCUSD 9
XLU.NYSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.1K
US500 10K
GBPUSD 59
ETHUSD -20K
KSS.NYSE -399
BE.NYSE -8.6K
OPEN.NAS -201
TSLA.NAS 1.7K
UAL.NAS -2.2K
NVDA.NAS 975
ORCL.NYSE -112
BTCUSD 87K
XLU.NYSE 44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.13 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
Opogroup-Server1
0.00 × 11
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.20 × 5
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.58 × 182
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ForexClub-MT5 Real Server
1.00 × 2
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
46 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 10:53
Share of trading days is too low
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 15.85% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JP Trading
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
108
USD
25
86%
136
38%
67%
1.05
0.05
USD
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.