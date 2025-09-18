- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
52 (38.23%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (61.76%)
En iyi işlem:
13.13 USD
En kötü işlem:
-9.73 USD
Brüt kâr:
133.20 USD (123 941 pips)
Brüt zarar:
-125.98 USD (56 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.91 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
67.03%
Maks. mevduat yükü:
54.48%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
104 (76.47%)
Satış işlemleri:
32 (23.53%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-1.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-13.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.47 USD (8)
Aylık büyüme:
25.80%
Yıllık tahmin:
313.02%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.71 USD
Maksimum:
25.36 USD (20.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.57% (24.86 USD)
Varlığa göre:
3.74% (4.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|82
|US500
|19
|GBPUSD
|15
|ETHUSD
|3
|KSS.NYSE
|3
|BE.NYSE
|3
|OPEN.NAS
|2
|TSLA.NAS
|2
|UAL.NAS
|2
|NVDA.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|1
|BTCUSD
|1
|XLU.NYSE
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-25
|US500
|2
|GBPUSD
|-1
|ETHUSD
|6
|KSS.NYSE
|-5
|BE.NYSE
|-1
|OPEN.NAS
|-3
|TSLA.NAS
|17
|UAL.NAS
|-1
|NVDA.NAS
|10
|ORCL.NYSE
|-1
|BTCUSD
|9
|XLU.NYSE
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.1K
|US500
|10K
|GBPUSD
|59
|ETHUSD
|-20K
|KSS.NYSE
|-399
|BE.NYSE
|-8.6K
|OPEN.NAS
|-201
|TSLA.NAS
|1.7K
|UAL.NAS
|-2.2K
|NVDA.NAS
|975
|ORCL.NYSE
|-112
|BTCUSD
|87K
|XLU.NYSE
|44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.13 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real28
|0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
itexsys-Platform
|0.00 × 1
VantageFX-Live
|0.00 × 4
OctaFX-Real
|0.00 × 2
Weltrade-Real
|0.00 × 17
Opogroup-Server1
|0.00 × 11
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
|0.20 × 5
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
FusionMarkets-Live
|0.58 × 182
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
ForexClub-MT5 Real Server
|1.00 × 2
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
25
86%
136
38%
67%
1.05
0.05
USD
USD
25%
1:500