Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 Exness-MT5Real28 0.00 × 9 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 7 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 Eightcap-Live 0.00 × 2 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 9 itexsys-Platform 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 2 Weltrade-Real 0.00 × 17 Opogroup-Server1 0.00 × 11 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 ICTrading-MT5-4 0.20 × 5 VantageInternational-Live 4 0.29 × 73 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.58 × 182 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 ForexClub-MT5 Real Server 1.00 × 2 TitanFX-MT5-01 1.00 × 10 46 daha fazla...