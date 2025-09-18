SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JP Trading
Juergen Jakob Preusse

JP Trading

Juergen Jakob Preusse
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
52 (38.23%)
Perte trades:
84 (61.76%)
Meilleure transaction:
13.13 USD
Pire transaction:
-9.73 USD
Bénéfice brut:
133.20 USD (123 941 pips)
Perte brute:
-125.98 USD (56 752 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (4.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.91 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
74.28%
Charge de dépôt maximale:
54.48%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
104 (76.47%)
Courts trades:
32 (23.53%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
2.56 USD
Perte moyenne:
-1.50 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-13.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.47 USD (8)
Croissance mensuelle:
25.80%
Prévision annuelle:
313.02%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.71 USD
Maximal:
25.36 USD (20.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.57% (24.86 USD)
Par fonds propres:
3.74% (4.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 82
US500 19
GBPUSD 15
ETHUSD 3
KSS.NYSE 3
BE.NYSE 3
OPEN.NAS 2
TSLA.NAS 2
UAL.NAS 2
NVDA.NAS 2
ORCL.NYSE 1
BTCUSD 1
XLU.NYSE 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -25
US500 2
GBPUSD -1
ETHUSD 6
KSS.NYSE -5
BE.NYSE -1
OPEN.NAS -3
TSLA.NAS 17
UAL.NAS -1
NVDA.NAS 10
ORCL.NYSE -1
BTCUSD 9
XLU.NYSE 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.1K
US500 10K
GBPUSD 59
ETHUSD -20K
KSS.NYSE -399
BE.NYSE -8.6K
OPEN.NAS -201
TSLA.NAS 1.7K
UAL.NAS -2.2K
NVDA.NAS 975
ORCL.NYSE -112
BTCUSD 87K
XLU.NYSE 44
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.13 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +4.87 USD
Perte consécutive maximale: -13.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
Opogroup-Server1
0.00 × 11
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.20 × 5
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.58 × 182
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ForexClub-MT5 Real Server
1.00 × 2
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
46 plus...
Aucun avis
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 10:53
Share of trading days is too low
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 15.85% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
