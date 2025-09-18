- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
52 (38.23%)
Loss Trade:
84 (61.76%)
Best Trade:
13.13 USD
Worst Trade:
-9.73 USD
Profitto lordo:
133.20 USD (123 941 pips)
Perdita lorda:
-125.98 USD (56 752 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.91 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
74.28%
Massimo carico di deposito:
54.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
104 (76.47%)
Short Trade:
32 (23.53%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-1.50 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-13.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.47 USD (8)
Crescita mensile:
25.80%
Previsione annuale:
313.02%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.71 USD
Massimale:
25.36 USD (20.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.57% (24.86 USD)
Per equità:
3.74% (4.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|82
|US500
|19
|GBPUSD
|15
|ETHUSD
|3
|KSS.NYSE
|3
|BE.NYSE
|3
|OPEN.NAS
|2
|TSLA.NAS
|2
|UAL.NAS
|2
|NVDA.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|1
|BTCUSD
|1
|XLU.NYSE
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-25
|US500
|2
|GBPUSD
|-1
|ETHUSD
|6
|KSS.NYSE
|-5
|BE.NYSE
|-1
|OPEN.NAS
|-3
|TSLA.NAS
|17
|UAL.NAS
|-1
|NVDA.NAS
|10
|ORCL.NYSE
|-1
|BTCUSD
|9
|XLU.NYSE
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.1K
|US500
|10K
|GBPUSD
|59
|ETHUSD
|-20K
|KSS.NYSE
|-399
|BE.NYSE
|-8.6K
|OPEN.NAS
|-201
|TSLA.NAS
|1.7K
|UAL.NAS
|-2.2K
|NVDA.NAS
|975
|ORCL.NYSE
|-112
|BTCUSD
|87K
|XLU.NYSE
|44
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.13 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4.87 USD
Massima perdita consecutiva: -13.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 11
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.58 × 182
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
46 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
25
86%
136
38%
74%
1.05
0.05
USD
USD
25%
1:500