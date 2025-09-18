SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JP Trading
Juergen Jakob Preusse

JP Trading

Juergen Jakob Preusse
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
52 (38.23%)
Loss Trade:
84 (61.76%)
Best Trade:
13.13 USD
Worst Trade:
-9.73 USD
Profitto lordo:
133.20 USD (123 941 pips)
Perdita lorda:
-125.98 USD (56 752 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.91 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
74.28%
Massimo carico di deposito:
54.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
104 (76.47%)
Short Trade:
32 (23.53%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-1.50 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-13.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.47 USD (8)
Crescita mensile:
25.80%
Previsione annuale:
313.02%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.71 USD
Massimale:
25.36 USD (20.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.57% (24.86 USD)
Per equità:
3.74% (4.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 82
US500 19
GBPUSD 15
ETHUSD 3
KSS.NYSE 3
BE.NYSE 3
OPEN.NAS 2
TSLA.NAS 2
UAL.NAS 2
NVDA.NAS 2
ORCL.NYSE 1
BTCUSD 1
XLU.NYSE 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -25
US500 2
GBPUSD -1
ETHUSD 6
KSS.NYSE -5
BE.NYSE -1
OPEN.NAS -3
TSLA.NAS 17
UAL.NAS -1
NVDA.NAS 10
ORCL.NYSE -1
BTCUSD 9
XLU.NYSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.1K
US500 10K
GBPUSD 59
ETHUSD -20K
KSS.NYSE -399
BE.NYSE -8.6K
OPEN.NAS -201
TSLA.NAS 1.7K
UAL.NAS -2.2K
NVDA.NAS 975
ORCL.NYSE -112
BTCUSD 87K
XLU.NYSE 44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.13 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4.87 USD
Massima perdita consecutiva: -13.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
Opogroup-Server1
0.00 × 11
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.20 × 5
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.58 × 182
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ForexClub-MT5 Real Server
1.00 × 2
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
46 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 10:53
Share of trading days is too low
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 15.85% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JP Trading
30USD al mese
7%
0
0
USD
108
USD
25
86%
136
38%
74%
1.05
0.05
USD
25%
1:500
