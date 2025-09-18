SinyallerBölümler
Flavio Teixeira

Hantec50K

Flavio Teixeira
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
561
Kârla kapanan işlemler:
361 (64.34%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (35.65%)
En iyi işlem:
303.62 USD
En kötü işlem:
-46.72 USD
Brüt kâr:
1 175.02 USD (876 984 pips)
Brüt zarar:
-401.87 USD (878 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
464.90 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
36.46%
Maks. mevduat yükü:
84.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
298
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
6.20
Alış işlemleri:
430 (76.65%)
Satış işlemleri:
131 (23.35%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-2.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-46.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.66 USD (6)
Aylık büyüme:
1.55%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
124.66 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (124.66 USD)
Varlığa göre:
0.96% (484.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30.h 297
US100.h 210
GER40.h 35
US500.h 8
UK100.h 6
JP225.h 3
HK50.h 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30.h 459
US100.h 255
GER40.h 53
US500.h 1
UK100.h 1
JP225.h 0
HK50.h 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30.h 99K
US100.h -118K
GER40.h 6.9K
US500.h 309
UK100.h 819
JP225.h 5.3K
HK50.h 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +303.62 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.