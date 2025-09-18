SegnaliSezioni
Flavio Teixeira

Hantec50K

Flavio Teixeira
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
561
Profit Trade:
361 (64.34%)
Loss Trade:
200 (35.65%)
Best Trade:
303.62 USD
Worst Trade:
-46.72 USD
Profitto lordo:
1 175.02 USD (876 984 pips)
Perdita lorda:
-401.87 USD (878 650 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
464.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
36.46%
Massimo carico di deposito:
84.39%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
297
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
6.20
Long Trade:
430 (76.65%)
Short Trade:
131 (23.35%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-2.01 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-46.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.66 USD (6)
Crescita mensile:
1.55%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
124.66 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (124.66 USD)
Per equità:
0.96% (484.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30.h 297
US100.h 210
GER40.h 35
US500.h 8
UK100.h 6
JP225.h 3
HK50.h 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30.h 459
US100.h 255
GER40.h 53
US500.h 1
UK100.h 1
JP225.h 0
HK50.h 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30.h 99K
US100.h -118K
GER40.h 6.9K
US500.h 309
UK100.h 819
JP225.h 5.3K
HK50.h 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +303.62 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6.18 USD
Massima perdita consecutiva: -46.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
