Flavio Teixeira

Hantec50K

Flavio Teixeira
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
497
Bénéfice trades:
318 (63.98%)
Perte trades:
179 (36.02%)
Meilleure transaction:
174.55 USD
Pire transaction:
-22.05 USD
Bénéfice brut:
674.53 USD (777 122 pips)
Perte brute:
-268.14 USD (772 123 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (6.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
218.65 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
34.08%
Charge de dépôt maximale:
11.12%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
266
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
6.46
Longs trades:
381 (76.66%)
Courts trades:
116 (23.34%)
Facteur de profit:
2.52
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
2.12 USD
Perte moyenne:
-1.50 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-46.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.49 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.81%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
62.95 USD (0.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.09% (47.49 USD)
Par fonds propres:
0.21% (103.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30.h 252
US100.h 210
GER40.h 20
UK100.h 6
US500.h 4
JP225.h 3
HK50.h 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30.h 104
US100.h 255
GER40.h 42
UK100.h 1
US500.h 0
JP225.h 0
HK50.h 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30.h 120K
US100.h -118K
GER40.h -6.5K
UK100.h 819
US500.h -204
JP225.h 5.3K
HK50.h 3.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +174.55 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +6.18 USD
Perte consécutive maximale: -46.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.