İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
9.87 USD
En kötü işlem:
-5.33 USD
Brüt kâr:
19.40 USD (1 181 pips)
Brüt zarar:
-7.99 USD (487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (9.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.87 USD (1)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
94.71%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
4.85 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.52 USD (2)
Aylık büyüme:
1.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.66 USD
Maksimum:
5.66 USD (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.56% (5.66 USD)
Varlığa göre:
2.08% (20.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.78 × 1430
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 396
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
Tickmill-Live
|3.48 × 50
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|6.26 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.62 × 53
|
Exness-MT5Real
|6.86 × 7
