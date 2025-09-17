Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 29 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.80 × 5 itexsys-Platform 2.04 × 24 Exness-MT5Real8 2.67 × 27 FPMarkets-Live 2.75 × 83 ICMarketsSC-MT5-2 2.78 × 1430 PlexyTrade-Server01 3.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 3.04 × 396 FPMarketsLLC-Live 3.22 × 268 Tickmill-Live 3.48 × 50 Darwinex-Live 4.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 4.45 × 40 GOMarketsMU-Live 4.79 × 19 XM.COM-MT5 5.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 5.00 × 2 RoboForex-ECN 5.04 × 25 ICTrading-MT5-4 5.11 × 9 XMTrading-MT5 3 5.25 × 12 VantageInternational-Live 5.63 × 93 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 6.00 × 1 OctaFX-Real 6.26 × 34 RazeGlobalMarkets-Server 6.62 × 53 Exness-MT5Real 6.86 × 7 24 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou