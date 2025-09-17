- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
9.87 USD
Worst Trade:
-5.33 USD
Profitto lordo:
19.40 USD (1 181 pips)
Perdita lorda:
-7.99 USD (487 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.87 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
94.71%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
4.85 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.52 USD (2)
Crescita mensile:
1.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.66 USD
Massimale:
5.66 USD (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.56% (5.66 USD)
Per equità:
2.08% (20.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.87 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.53 USD
Massima perdita consecutiva: -5.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.78 × 1430
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.04 × 396
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
Tickmill-Live
|3.48 × 50
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|6.26 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.62 × 53
|
Exness-MT5Real
|6.86 × 7
Non ci sono recensioni
