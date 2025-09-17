SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Botfinance
Nicolas Fabrizio Sagastegui Cier

Botfinance

Nicolas Fabrizio Sagastegui Cier
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
FBS-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
36 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.69%)
En iyi işlem:
71.37 USD
En kötü işlem:
-30.66 USD
Brüt kâr:
229.26 USD (35 215 pips)
Brüt zarar:
-68.49 USD (6 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (70.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.80 USD (11)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.36%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.24
Alış işlemleri:
39 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.35
Beklenen getiri:
4.12 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-22.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.66 USD (1)
Aylık büyüme:
6.42%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.66 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (30.66 USD)
Varlığa göre:
5.34% (135.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#DLTR 3
#FCX 2
NIKE 2
#PNC 2
USDCNH 1
#PAH3 1
USDMXN 1
#EW 1
#FIS 1
#DHR 1
#DTE 1
#SPGI 1
#ZTS 1
#SYK 1
#ULVR 1
#DGE 1
GBPZAR 1
EURZAR 1
XRPUSD 1
BKNG 1
RACE 1
DPZ 1
#COF 1
#USB 1
#HST 1
#HD 1
#MTB 1
#GPS 1
#IAC 1
#TEAM 1
DISNEY 1
#LYB 1
#LBTYK 1
#TSN 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#DLTR 23
#FCX 7
NIKE 5
#PNC 1
USDCNH 2
#PAH3 1
USDMXN 9
#EW 2
#FIS 2
#DHR 6
#DTE 1
#SPGI -31
#ZTS 4
#SYK 10
#ULVR 1
#DGE 1
GBPZAR 10
EURZAR 11
XRPUSD 0
BKNG 71
RACE -27
DPZ 10
#COF 8
#USB 1
#HST 0
#HD 8
#MTB 6
#GPS 1
#IAC 1
#TEAM 8
DISNEY 3
#LYB 2
#LBTYK 0
#TSN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#DLTR 1.1K
#FCX 472
NIKE 500
#PNC -484
USDCNH 120
#PAH3 102
USDMXN 1.7K
#EW 218
#FIS 218
#DHR 571
#DTE 75
#SPGI -3.1K
#ZTS 447
#SYK 962
#ULVR 7.1K
#DGE 4.6K
GBPZAR 1.8K
EURZAR 1.8K
XRPUSD 502
BKNG 7.1K
RACE -2.7K
DPZ 1K
#COF 843
#USB 139
#HST 48
#HD 806
#MTB 575
#GPS 96
#IAC 123
#TEAM 846
DISNEY 287
#LYB 218
#LBTYK 49
#TSN 132
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +71.37 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +70.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.39 × 18
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Soy un trader enfocado en identificar oportunidades con alto potencial de valorización a mediano y largo plazo. Para lograrlo, utilizo herramientas avanzadas de la comunidad EsInversiones, combinadas con un ecosistema propio de 24 servidores en clúster, diseñados para ejecutar análisis simultáneos y en profundidad del mercado financiero global.

Mi metodología se basa en el análisis fundamental potenciado por inteligencia artificial, con filtros de selección que priorizan acciones con estructuras alcistas sólidas, márgenes de crecimiento sostenibles y fundamentos consistentes. Esto me permite construir portafolios resilientes, orientados a la rentabilidad sostenida y la gestión de riesgo disciplinada.



Recuerda que la inversión mínima debe ser equivalente a mi "Equidad", caso contrario incurres en el riesgo de perder tu dinero.

Si necesitas mas información, puedes escribirme a mi Telegram @tr4derpro
İnceleme yok
2025.10.14 19:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 18:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 23:46
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
Share of trading days is too low
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 03:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 03:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 03:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Botfinance
Ayda 35 USD
6%
0
0
USD
2.7K
USD
4
94%
39
92%
100%
3.34
4.12
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.