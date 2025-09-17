- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
36 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.69%)
En iyi işlem:
71.37 USD
En kötü işlem:
-30.66 USD
Brüt kâr:
229.26 USD (35 215 pips)
Brüt zarar:
-68.49 USD (6 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (70.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.80 USD (11)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.36%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.24
Alış işlemleri:
39 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.35
Beklenen getiri:
4.12 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-22.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.66 USD (1)
Aylık büyüme:
6.42%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.66 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (30.66 USD)
Varlığa göre:
5.34% (135.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#DLTR
|3
|#FCX
|2
|NIKE
|2
|#PNC
|2
|USDCNH
|1
|#PAH3
|1
|USDMXN
|1
|#EW
|1
|#FIS
|1
|#DHR
|1
|#DTE
|1
|#SPGI
|1
|#ZTS
|1
|#SYK
|1
|#ULVR
|1
|#DGE
|1
|GBPZAR
|1
|EURZAR
|1
|XRPUSD
|1
|BKNG
|1
|RACE
|1
|DPZ
|1
|#COF
|1
|#USB
|1
|#HST
|1
|#HD
|1
|#MTB
|1
|#GPS
|1
|#IAC
|1
|#TEAM
|1
|DISNEY
|1
|#LYB
|1
|#LBTYK
|1
|#TSN
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#DLTR
|23
|#FCX
|7
|NIKE
|5
|#PNC
|1
|USDCNH
|2
|#PAH3
|1
|USDMXN
|9
|#EW
|2
|#FIS
|2
|#DHR
|6
|#DTE
|1
|#SPGI
|-31
|#ZTS
|4
|#SYK
|10
|#ULVR
|1
|#DGE
|1
|GBPZAR
|10
|EURZAR
|11
|XRPUSD
|0
|BKNG
|71
|RACE
|-27
|DPZ
|10
|#COF
|8
|#USB
|1
|#HST
|0
|#HD
|8
|#MTB
|6
|#GPS
|1
|#IAC
|1
|#TEAM
|8
|DISNEY
|3
|#LYB
|2
|#LBTYK
|0
|#TSN
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#DLTR
|1.1K
|#FCX
|472
|NIKE
|500
|#PNC
|-484
|USDCNH
|120
|#PAH3
|102
|USDMXN
|1.7K
|#EW
|218
|#FIS
|218
|#DHR
|571
|#DTE
|75
|#SPGI
|-3.1K
|#ZTS
|447
|#SYK
|962
|#ULVR
|7.1K
|#DGE
|4.6K
|GBPZAR
|1.8K
|EURZAR
|1.8K
|XRPUSD
|502
|BKNG
|7.1K
|RACE
|-2.7K
|DPZ
|1K
|#COF
|843
|#USB
|139
|#HST
|48
|#HD
|806
|#MTB
|575
|#GPS
|96
|#IAC
|123
|#TEAM
|846
|DISNEY
|287
|#LYB
|218
|#LBTYK
|49
|#TSN
|132
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +71.37 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +70.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Soy un trader enfocado en identificar oportunidades con alto potencial de valorización a mediano y largo plazo. Para lograrlo, utilizo herramientas avanzadas de la comunidad EsInversiones, combinadas con un ecosistema propio de 24 servidores en clúster, diseñados para ejecutar análisis simultáneos y en profundidad del mercado financiero global.
Mi metodología se basa en el análisis fundamental potenciado por inteligencia artificial, con filtros de selección que priorizan acciones con estructuras alcistas sólidas, márgenes de crecimiento sostenibles y fundamentos consistentes. Esto me permite construir portafolios resilientes, orientados a la rentabilidad sostenida y la gestión de riesgo disciplinada.
Recuerda que la inversión mínima debe ser equivalente a mi "Equidad", caso contrario incurres en el riesgo de perder tu dinero.
Si necesitas mas información, puedes escribirme a mi Telegram @tr4derpro
İnceleme yok
