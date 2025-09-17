- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
36 (92.30%)
Loss Trade:
3 (7.69%)
Best Trade:
71.37 USD
Worst Trade:
-30.66 USD
Profitto lordo:
229.26 USD (35 215 pips)
Perdita lorda:
-68.49 USD (6 849 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (70.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.80 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.36%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
39 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.35
Profitto previsto:
4.12 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-22.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.66 USD (1)
Crescita mensile:
6.42%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.66 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.21% (30.66 USD)
Per equità:
5.34% (135.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#DLTR
|3
|#FCX
|2
|NIKE
|2
|#PNC
|2
|USDCNH
|1
|#PAH3
|1
|USDMXN
|1
|#EW
|1
|#FIS
|1
|#DHR
|1
|#DTE
|1
|#SPGI
|1
|#ZTS
|1
|#SYK
|1
|#ULVR
|1
|#DGE
|1
|GBPZAR
|1
|EURZAR
|1
|XRPUSD
|1
|BKNG
|1
|RACE
|1
|DPZ
|1
|#COF
|1
|#USB
|1
|#HST
|1
|#HD
|1
|#MTB
|1
|#GPS
|1
|#IAC
|1
|#TEAM
|1
|DISNEY
|1
|#LYB
|1
|#LBTYK
|1
|#TSN
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#DLTR
|23
|#FCX
|7
|NIKE
|5
|#PNC
|1
|USDCNH
|2
|#PAH3
|1
|USDMXN
|9
|#EW
|2
|#FIS
|2
|#DHR
|6
|#DTE
|1
|#SPGI
|-31
|#ZTS
|4
|#SYK
|10
|#ULVR
|1
|#DGE
|1
|GBPZAR
|10
|EURZAR
|11
|XRPUSD
|0
|BKNG
|71
|RACE
|-27
|DPZ
|10
|#COF
|8
|#USB
|1
|#HST
|0
|#HD
|8
|#MTB
|6
|#GPS
|1
|#IAC
|1
|#TEAM
|8
|DISNEY
|3
|#LYB
|2
|#LBTYK
|0
|#TSN
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#DLTR
|1.1K
|#FCX
|472
|NIKE
|500
|#PNC
|-484
|USDCNH
|120
|#PAH3
|102
|USDMXN
|1.7K
|#EW
|218
|#FIS
|218
|#DHR
|571
|#DTE
|75
|#SPGI
|-3.1K
|#ZTS
|447
|#SYK
|962
|#ULVR
|7.1K
|#DGE
|4.6K
|GBPZAR
|1.8K
|EURZAR
|1.8K
|XRPUSD
|502
|BKNG
|7.1K
|RACE
|-2.7K
|DPZ
|1K
|#COF
|843
|#USB
|139
|#HST
|48
|#HD
|806
|#MTB
|575
|#GPS
|96
|#IAC
|123
|#TEAM
|846
|DISNEY
|287
|#LYB
|218
|#LBTYK
|49
|#TSN
|132
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.37 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.34 USD
Massima perdita consecutiva: -30.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FBS-Real
|0.39 × 18
Soy un trader enfocado en identificar oportunidades con alto potencial de valorización a mediano y largo plazo. Para lograrlo, utilizo herramientas avanzadas de la comunidad EsInversiones, combinadas con un ecosistema propio de 24 servidores en clúster, diseñados para ejecutar análisis simultáneos y en profundidad del mercado financiero global.
Mi metodología se basa en el análisis fundamental potenciado por inteligencia artificial, con filtros de selección que priorizan acciones con estructuras alcistas sólidas, márgenes de crecimiento sostenibles y fundamentos consistentes. Esto me permite construir portafolios resilientes, orientados a la rentabilidad sostenida y la gestión de riesgo disciplinada.
Recuerda que la inversión mínima debe ser equivalente a mi "Equidad", caso contrario incurres en el riesgo de perder tu dinero.
Si necesitas mas información, puedes escribirme a mi Telegram @tr4derpro
