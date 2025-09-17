SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Botfinance
Nicolas Fabrizio Sagastegui Cier

Botfinance

Nicolas Fabrizio Sagastegui Cier
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 6%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
36 (92.30%)
Loss Trade:
3 (7.69%)
Best Trade:
71.37 USD
Worst Trade:
-30.66 USD
Profitto lordo:
229.26 USD (35 215 pips)
Perdita lorda:
-68.49 USD (6 849 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (70.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.80 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.36%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
39 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.35
Profitto previsto:
4.12 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-22.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.66 USD (1)
Crescita mensile:
6.42%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.66 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.21% (30.66 USD)
Per equità:
5.34% (135.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#DLTR 3
#FCX 2
NIKE 2
#PNC 2
USDCNH 1
#PAH3 1
USDMXN 1
#EW 1
#FIS 1
#DHR 1
#DTE 1
#SPGI 1
#ZTS 1
#SYK 1
#ULVR 1
#DGE 1
GBPZAR 1
EURZAR 1
XRPUSD 1
BKNG 1
RACE 1
DPZ 1
#COF 1
#USB 1
#HST 1
#HD 1
#MTB 1
#GPS 1
#IAC 1
#TEAM 1
DISNEY 1
#LYB 1
#LBTYK 1
#TSN 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#DLTR 23
#FCX 7
NIKE 5
#PNC 1
USDCNH 2
#PAH3 1
USDMXN 9
#EW 2
#FIS 2
#DHR 6
#DTE 1
#SPGI -31
#ZTS 4
#SYK 10
#ULVR 1
#DGE 1
GBPZAR 10
EURZAR 11
XRPUSD 0
BKNG 71
RACE -27
DPZ 10
#COF 8
#USB 1
#HST 0
#HD 8
#MTB 6
#GPS 1
#IAC 1
#TEAM 8
DISNEY 3
#LYB 2
#LBTYK 0
#TSN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#DLTR 1.1K
#FCX 472
NIKE 500
#PNC -484
USDCNH 120
#PAH3 102
USDMXN 1.7K
#EW 218
#FIS 218
#DHR 571
#DTE 75
#SPGI -3.1K
#ZTS 447
#SYK 962
#ULVR 7.1K
#DGE 4.6K
GBPZAR 1.8K
EURZAR 1.8K
XRPUSD 502
BKNG 7.1K
RACE -2.7K
DPZ 1K
#COF 843
#USB 139
#HST 48
#HD 806
#MTB 575
#GPS 96
#IAC 123
#TEAM 846
DISNEY 287
#LYB 218
#LBTYK 49
#TSN 132
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.37 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.34 USD
Massima perdita consecutiva: -30.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.39 × 18
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Soy un trader enfocado en identificar oportunidades con alto potencial de valorización a mediano y largo plazo. Para lograrlo, utilizo herramientas avanzadas de la comunidad EsInversiones, combinadas con un ecosistema propio de 24 servidores en clúster, diseñados para ejecutar análisis simultáneos y en profundidad del mercado financiero global.

Mi metodología se basa en el análisis fundamental potenciado por inteligencia artificial, con filtros de selección que priorizan acciones con estructuras alcistas sólidas, márgenes de crecimiento sostenibles y fundamentos consistentes. Esto me permite construir portafolios resilientes, orientados a la rentabilidad sostenida y la gestión de riesgo disciplinada.



Recuerda que la inversión mínima debe ser equivalente a mi "Equidad", caso contrario incurres en el riesgo de perder tu dinero.

Si necesitas mas información, puedes escribirme a mi Telegram @tr4derpro
Non ci sono recensioni
2025.10.14 19:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 18:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 23:46
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
Share of trading days is too low
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 03:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 03:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 03:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Botfinance
35USD al mese
6%
0
0
USD
2.7K
USD
4
94%
39
92%
100%
3.34
4.12
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.