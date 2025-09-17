- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
36 (92.30%)
Perte trades:
3 (7.69%)
Meilleure transaction:
71.37 USD
Pire transaction:
-30.66 USD
Bénéfice brut:
229.26 USD (35 215 pips)
Perte brute:
-68.49 USD (6 849 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (70.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.80 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.36%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.24
Longs trades:
39 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.35
Rendement attendu:
4.12 USD
Bénéfice moyen:
6.37 USD
Perte moyenne:
-22.83 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-30.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.42%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
30.66 USD (1.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.21% (30.66 USD)
Par fonds propres:
5.34% (135.14 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|#DLTR
|3
|#FCX
|2
|NIKE
|2
|#PNC
|2
|USDCNH
|1
|#PAH3
|1
|USDMXN
|1
|#EW
|1
|#FIS
|1
|#DHR
|1
|#DTE
|1
|#SPGI
|1
|#ZTS
|1
|#SYK
|1
|#ULVR
|1
|#DGE
|1
|GBPZAR
|1
|EURZAR
|1
|XRPUSD
|1
|BKNG
|1
|RACE
|1
|DPZ
|1
|#COF
|1
|#USB
|1
|#HST
|1
|#HD
|1
|#MTB
|1
|#GPS
|1
|#IAC
|1
|#TEAM
|1
|DISNEY
|1
|#LYB
|1
|#LBTYK
|1
|#TSN
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|#DLTR
|23
|#FCX
|7
|NIKE
|5
|#PNC
|1
|USDCNH
|2
|#PAH3
|1
|USDMXN
|9
|#EW
|2
|#FIS
|2
|#DHR
|6
|#DTE
|1
|#SPGI
|-31
|#ZTS
|4
|#SYK
|10
|#ULVR
|1
|#DGE
|1
|GBPZAR
|10
|EURZAR
|11
|XRPUSD
|0
|BKNG
|71
|RACE
|-27
|DPZ
|10
|#COF
|8
|#USB
|1
|#HST
|0
|#HD
|8
|#MTB
|6
|#GPS
|1
|#IAC
|1
|#TEAM
|8
|DISNEY
|3
|#LYB
|2
|#LBTYK
|0
|#TSN
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|#DLTR
|1.1K
|#FCX
|472
|NIKE
|500
|#PNC
|-484
|USDCNH
|120
|#PAH3
|102
|USDMXN
|1.7K
|#EW
|218
|#FIS
|218
|#DHR
|571
|#DTE
|75
|#SPGI
|-3.1K
|#ZTS
|447
|#SYK
|962
|#ULVR
|7.1K
|#DGE
|4.6K
|GBPZAR
|1.8K
|EURZAR
|1.8K
|XRPUSD
|502
|BKNG
|7.1K
|RACE
|-2.7K
|DPZ
|1K
|#COF
|843
|#USB
|139
|#HST
|48
|#HD
|806
|#MTB
|575
|#GPS
|96
|#IAC
|123
|#TEAM
|846
|DISNEY
|287
|#LYB
|218
|#LBTYK
|49
|#TSN
|132
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +71.37 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +70.34 USD
Perte consécutive maximale: -30.66 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
FBS-Real
|0.39 × 18
Soy un trader enfocado en identificar oportunidades con alto potencial de valorización a mediano y largo plazo. Para lograrlo, utilizo herramientas avanzadas de la comunidad EsInversiones, combinadas con un ecosistema propio de 24 servidores en clúster, diseñados para ejecutar análisis simultáneos y en profundidad del mercado financiero global.
Mi metodología se basa en el análisis fundamental potenciado por inteligencia artificial, con filtros de selección que priorizan acciones con estructuras alcistas sólidas, márgenes de crecimiento sostenibles y fundamentos consistentes. Esto me permite construir portafolios resilientes, orientados a la rentabilidad sostenida y la gestión de riesgo disciplinada.
Recuerda que la inversión mínima debe ser equivalente a mi "Equidad", caso contrario incurres en el riesgo de perder tu dinero.
Si necesitas mas información, puedes escribirme a mi Telegram @tr4derpro
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
35 USD par mois
6%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
4
94%
39
92%
100%
3.34
4.12
USD
USD
5%
1:500