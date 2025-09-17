SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Botfinance
Nicolas Fabrizio Sagastegui Cier

Botfinance

Nicolas Fabrizio Sagastegui Cier
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
36 (92.30%)
Perte trades:
3 (7.69%)
Meilleure transaction:
71.37 USD
Pire transaction:
-30.66 USD
Bénéfice brut:
229.26 USD (35 215 pips)
Perte brute:
-68.49 USD (6 849 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (70.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.80 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.36%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.24
Longs trades:
39 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.35
Rendement attendu:
4.12 USD
Bénéfice moyen:
6.37 USD
Perte moyenne:
-22.83 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-30.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.42%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
30.66 USD (1.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.21% (30.66 USD)
Par fonds propres:
5.34% (135.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#DLTR 3
#FCX 2
NIKE 2
#PNC 2
USDCNH 1
#PAH3 1
USDMXN 1
#EW 1
#FIS 1
#DHR 1
#DTE 1
#SPGI 1
#ZTS 1
#SYK 1
#ULVR 1
#DGE 1
GBPZAR 1
EURZAR 1
XRPUSD 1
BKNG 1
RACE 1
DPZ 1
#COF 1
#USB 1
#HST 1
#HD 1
#MTB 1
#GPS 1
#IAC 1
#TEAM 1
DISNEY 1
#LYB 1
#LBTYK 1
#TSN 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#DLTR 23
#FCX 7
NIKE 5
#PNC 1
USDCNH 2
#PAH3 1
USDMXN 9
#EW 2
#FIS 2
#DHR 6
#DTE 1
#SPGI -31
#ZTS 4
#SYK 10
#ULVR 1
#DGE 1
GBPZAR 10
EURZAR 11
XRPUSD 0
BKNG 71
RACE -27
DPZ 10
#COF 8
#USB 1
#HST 0
#HD 8
#MTB 6
#GPS 1
#IAC 1
#TEAM 8
DISNEY 3
#LYB 2
#LBTYK 0
#TSN 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#DLTR 1.1K
#FCX 472
NIKE 500
#PNC -484
USDCNH 120
#PAH3 102
USDMXN 1.7K
#EW 218
#FIS 218
#DHR 571
#DTE 75
#SPGI -3.1K
#ZTS 447
#SYK 962
#ULVR 7.1K
#DGE 4.6K
GBPZAR 1.8K
EURZAR 1.8K
XRPUSD 502
BKNG 7.1K
RACE -2.7K
DPZ 1K
#COF 843
#USB 139
#HST 48
#HD 806
#MTB 575
#GPS 96
#IAC 123
#TEAM 846
DISNEY 287
#LYB 218
#LBTYK 49
#TSN 132
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.37 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +70.34 USD
Perte consécutive maximale: -30.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.39 × 18
Soy un trader enfocado en identificar oportunidades con alto potencial de valorización a mediano y largo plazo. Para lograrlo, utilizo herramientas avanzadas de la comunidad EsInversiones, combinadas con un ecosistema propio de 24 servidores en clúster, diseñados para ejecutar análisis simultáneos y en profundidad del mercado financiero global.

Mi metodología se basa en el análisis fundamental potenciado por inteligencia artificial, con filtros de selección que priorizan acciones con estructuras alcistas sólidas, márgenes de crecimiento sostenibles y fundamentos consistentes. Esto me permite construir portafolios resilientes, orientados a la rentabilidad sostenida y la gestión de riesgo disciplinada.



Recuerda que la inversión mínima debe ser equivalente a mi "Equidad", caso contrario incurres en el riesgo de perder tu dinero.

Si necesitas mas información, puedes escribirme a mi Telegram @tr4derpro
Aucun avis
2025.10.14 19:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 18:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 23:46
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
Share of trading days is too low
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 03:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 03:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 03:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
