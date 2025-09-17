SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Daily dollar 2
Sakiru Alaba Otunba

Daily dollar 2

Sakiru Alaba Otunba
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
451
Kârla kapanan işlemler:
334 (74.05%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (25.94%)
En iyi işlem:
17.71 USD
En kötü işlem:
-48.85 USD
Brüt kâr:
502.17 USD (478 014 pips)
Brüt zarar:
-563.33 USD (464 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (27.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.95 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
69.44%
Maks. mevduat yükü:
15.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
191
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
262 (58.09%)
Satış işlemleri:
189 (41.91%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
1.50 USD
Ortalama zarar:
-4.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-14.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.16 USD (2)
Aylık büyüme:
-4.97%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.57 USD
Maksimum:
240.48 USD (17.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.83% (240.48 USD)
Varlığa göre:
16.49% (218.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 382
EURUSDm 23
GBPJPYm 20
GBPUSDm 13
AUDUSDm 5
USOILm 3
BTCUSDm 3
USDCHFm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -33
EURUSDm -13
GBPJPYm -15
GBPUSDm 0
AUDUSDm -7
USOILm 6
BTCUSDm 3
USDCHFm -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -11K
EURUSDm -1.2K
GBPJPYm -1.8K
GBPUSDm -49
AUDUSDm -755
USOILm 421
BTCUSDm 28K
USDCHFm -83
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.71 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader.

We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness, Eightcap and Octafx for users of these brokers and we are adding more brokers at your request.

To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .


Feel free to contact us on telegram or join our telegram channel for assistance.


İnceleme yok
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 08:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.