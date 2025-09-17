SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Daily dollar 2
Sakiru Alaba Otunba

Daily dollar 2

Sakiru Alaba Otunba
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
430
Bénéfice trades:
319 (74.18%)
Perte trades:
111 (25.81%)
Meilleure transaction:
17.71 USD
Pire transaction:
-48.85 USD
Bénéfice brut:
481.70 USD (457 539 pips)
Perte brute:
-488.46 USD (412 620 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (27.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.95 USD (16)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
67.12%
Charge de dépôt maximale:
15.26%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
186
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
244 (56.74%)
Courts trades:
186 (43.26%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
1.51 USD
Perte moyenne:
-4.40 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-14.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-97.16 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.55%
Algo trading:
30%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.57 USD
Maximal:
240.48 USD (17.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.83% (240.48 USD)
Par fonds propres:
16.49% (218.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 361
EURUSDm 23
GBPJPYm 20
GBPUSDm 13
AUDUSDm 5
USOILm 3
BTCUSDm 3
USDCHFm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 21
EURUSDm -13
GBPJPYm -15
GBPUSDm 0
AUDUSDm -7
USOILm 6
BTCUSDm 3
USDCHFm -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 20K
EURUSDm -1.2K
GBPJPYm -1.8K
GBPUSDm -49
AUDUSDm -755
USOILm 421
BTCUSDm 28K
USDCHFm -83
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.71 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +27.76 USD
Perte consécutive maximale: -14.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader.

We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness, Eightcap and Octafx for users of these brokers and we are adding more brokers at your request.

To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .


Feel free to contact us on telegram or join our telegram channel for assistance.


Aucun avis
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 08:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Daily dollar 2
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
1.2K
USD
3
30%
430
74%
67%
0.98
-0.02
USD
18%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.