- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|382
|EURUSDm
|23
|GBPJPYm
|20
|GBPUSDm
|13
|AUDUSDm
|5
|USOILm
|3
|BTCUSDm
|3
|USDCHFm
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-33
|EURUSDm
|-13
|GBPJPYm
|-15
|GBPUSDm
|0
|AUDUSDm
|-7
|USOILm
|6
|BTCUSDm
|3
|USDCHFm
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-11K
|EURUSDm
|-1.2K
|GBPJPYm
|-1.8K
|GBPUSDm
|-49
|AUDUSDm
|-755
|USOILm
|421
|BTCUSDm
|28K
|USDCHFm
|-83
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader.
We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness, Eightcap and Octafx for users of these brokers and we are adding more brokers at your request.
To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .
Feel free to contact us on telegram or join our telegram channel for assistance.
USD
USD
USD