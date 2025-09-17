SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Daily dollar 2
Sakiru Alaba Otunba

Daily dollar 2

Sakiru Alaba Otunba
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
451
Profit Trade:
334 (74.05%)
Loss Trade:
117 (25.94%)
Best Trade:
17.71 USD
Worst Trade:
-48.85 USD
Profitto lordo:
502.17 USD (478 014 pips)
Perdita lorda:
-563.33 USD (464 250 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (27.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.95 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
69.44%
Massimo carico di deposito:
15.26%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
191
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
262 (58.09%)
Short Trade:
189 (41.91%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
-4.81 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-14.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.16 USD (2)
Crescita mensile:
-4.97%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.57 USD
Massimale:
240.48 USD (17.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.83% (240.48 USD)
Per equità:
16.49% (218.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 382
EURUSDm 23
GBPJPYm 20
GBPUSDm 13
AUDUSDm 5
USOILm 3
BTCUSDm 3
USDCHFm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -33
EURUSDm -13
GBPJPYm -15
GBPUSDm 0
AUDUSDm -7
USOILm 6
BTCUSDm 3
USDCHFm -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -11K
EURUSDm -1.2K
GBPJPYm -1.8K
GBPUSDm -49
AUDUSDm -755
USOILm 421
BTCUSDm 28K
USDCHFm -83
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.71 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.76 USD
Massima perdita consecutiva: -14.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Join daily dollar to start earning dollars on a daily basis from the master of forex trader.

We bring forward, many years of trading experience in addition to modern AI tools to get the best. We are available on Exness, Eightcap and Octafx for users of these brokers and we are adding more brokers at your request.

To can also join our copy-trading direct (for Exness users) join here .


Feel free to contact us on telegram or join our telegram channel for assistance.


Non ci sono recensioni
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 08:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.