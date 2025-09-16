- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 993
Kârla kapanan işlemler:
2 777 (69.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 216 (30.45%)
En iyi işlem:
93 376.00 USD
En kötü işlem:
-53 536.00 USD
Brüt kâr:
5 935 099.09 USD (726 536 pips)
Brüt zarar:
-3 923 597.02 USD (609 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (24 196.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95 300.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
168
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.51
Alış işlemleri:
1 875 (46.96%)
Satış işlemleri:
2 118 (53.04%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
503.76 USD
Ortalama kâr:
2 137.23 USD
Ortalama zarar:
-3 226.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-53 328.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174 652.00 USD (6)
Aylık büyüme:
9.88%
Yıllık tahmin:
119.87%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
174 728.00 USD (8.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.84% (174 728.00 USD)
Varlığa göre:
4.65% (34 101.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|1058
|EURAUD.s
|1007
|AUDCAD.s
|805
|XAUUSD.s
|478
|EURGBP.s
|441
|GBPCAD.s
|69
|EURCAD.s
|52
|GBPJPY.s
|32
|AUDUSD.s
|18
|AUDNZD.s
|13
|NZDUSD.s
|11
|USDCAD.s
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.s
|928K
|EURAUD.s
|306K
|AUDCAD.s
|404K
|XAUUSD.s
|233K
|EURGBP.s
|125K
|GBPCAD.s
|3.8K
|EURCAD.s
|2.6K
|GBPJPY.s
|5.2K
|AUDUSD.s
|1.1K
|AUDNZD.s
|387
|NZDUSD.s
|1.1K
|USDCAD.s
|1.4K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.s
|48K
|EURAUD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|23K
|XAUUSD.s
|-8.7K
|EURGBP.s
|50K
|GBPCAD.s
|-283
|EURCAD.s
|1.1K
|GBPJPY.s
|4K
|AUDUSD.s
|1.4K
|AUDNZD.s
|1.3K
|NZDUSD.s
|1.7K
|USDCAD.s
|2.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93 376.00 USD
En kötü işlem: -53 536 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +24 196.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -53 328.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 255%
0
0
USD
USD
736K
USD
USD
195
6%
3 993
69%
100%
1.51
503.76
USD
USD
18%
1:100