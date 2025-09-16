SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stormrider001
Yui Man Mok

Stormrider001

Yui Man Mok
0 inceleme
Güvenilirlik
195 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 1 255%
MakeCapital-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 993
Kârla kapanan işlemler:
2 777 (69.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 216 (30.45%)
En iyi işlem:
93 376.00 USD
En kötü işlem:
-53 536.00 USD
Brüt kâr:
5 935 099.09 USD (726 536 pips)
Brüt zarar:
-3 923 597.02 USD (609 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (24 196.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95 300.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
168
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.51
Alış işlemleri:
1 875 (46.96%)
Satış işlemleri:
2 118 (53.04%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
503.76 USD
Ortalama kâr:
2 137.23 USD
Ortalama zarar:
-3 226.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-53 328.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174 652.00 USD (6)
Aylık büyüme:
9.88%
Yıllık tahmin:
119.87%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
174 728.00 USD (8.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.84% (174 728.00 USD)
Varlığa göre:
4.65% (34 101.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 1058
EURAUD.s 1007
AUDCAD.s 805
XAUUSD.s 478
EURGBP.s 441
GBPCAD.s 69
EURCAD.s 52
GBPJPY.s 32
AUDUSD.s 18
AUDNZD.s 13
NZDUSD.s 11
USDCAD.s 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s 928K
EURAUD.s 306K
AUDCAD.s 404K
XAUUSD.s 233K
EURGBP.s 125K
GBPCAD.s 3.8K
EURCAD.s 2.6K
GBPJPY.s 5.2K
AUDUSD.s 1.1K
AUDNZD.s 387
NZDUSD.s 1.1K
USDCAD.s 1.4K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s 48K
EURAUD.s 1.4K
AUDCAD.s 23K
XAUUSD.s -8.7K
EURGBP.s 50K
GBPCAD.s -283
EURCAD.s 1.1K
GBPJPY.s 4K
AUDUSD.s 1.4K
AUDNZD.s 1.3K
NZDUSD.s 1.7K
USDCAD.s 2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93 376.00 USD
En kötü işlem: -53 536 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +24 196.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -53 328.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
