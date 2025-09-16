- Croissance
Trades:
3 980
Bénéfice trades:
2 768 (69.54%)
Perte trades:
1 212 (30.45%)
Meilleure transaction:
93 376.00 USD
Pire transaction:
-53 536.00 USD
Bénéfice brut:
5 932 762.15 USD (724 081 pips)
Perte brute:
-3 923 242.18 USD (608 656 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (24 196.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95 300.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.38%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
165
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.50
Longs trades:
1 863 (46.81%)
Courts trades:
2 117 (53.19%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
504.90 USD
Bénéfice moyen:
2 143.34 USD
Perte moyenne:
-3 237.00 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-53 328.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-174 652.00 USD (6)
Croissance mensuelle:
9.67%
Prévision annuelle:
117.36%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
174 728.00 USD (8.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.84% (174 728.00 USD)
Par fonds propres:
4.65% (34 101.39 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|1058
|EURAUD.s
|1007
|AUDCAD.s
|804
|XAUUSD.s
|478
|EURGBP.s
|441
|GBPCAD.s
|66
|EURCAD.s
|48
|GBPJPY.s
|28
|AUDUSD.s
|18
|AUDNZD.s
|13
|NZDUSD.s
|11
|USDCAD.s
|8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.s
|928K
|EURAUD.s
|306K
|AUDCAD.s
|404K
|XAUUSD.s
|233K
|EURGBP.s
|125K
|GBPCAD.s
|3.6K
|EURCAD.s
|2.4K
|GBPJPY.s
|3.8K
|AUDUSD.s
|1.1K
|AUDNZD.s
|387
|NZDUSD.s
|1.1K
|USDCAD.s
|1.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.s
|48K
|EURAUD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|23K
|XAUUSD.s
|-8.7K
|EURGBP.s
|50K
|GBPCAD.s
|-866
|EURCAD.s
|1.2K
|GBPJPY.s
|3.3K
|AUDUSD.s
|1.4K
|AUDNZD.s
|1.3K
|NZDUSD.s
|1.7K
|USDCAD.s
|1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +93 376.00 USD
Pire transaction: -53 536 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +24 196.00 USD
Perte consécutive maximale: -53 328.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
1 252%
0
0
USD
USD
734K
USD
USD
195
6%
3 980
69%
100%
1.51
504.90
USD
USD
18%
1:100