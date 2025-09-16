SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Stormrider001
Yui Man Mok

Stormrider001

Yui Man Mok
0 avis
Fiabilité
195 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 1 252%
MakeCapital-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 980
Bénéfice trades:
2 768 (69.54%)
Perte trades:
1 212 (30.45%)
Meilleure transaction:
93 376.00 USD
Pire transaction:
-53 536.00 USD
Bénéfice brut:
5 932 762.15 USD (724 081 pips)
Perte brute:
-3 923 242.18 USD (608 656 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (24 196.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95 300.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.38%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
165
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.50
Longs trades:
1 863 (46.81%)
Courts trades:
2 117 (53.19%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
504.90 USD
Bénéfice moyen:
2 143.34 USD
Perte moyenne:
-3 237.00 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-53 328.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-174 652.00 USD (6)
Croissance mensuelle:
9.67%
Prévision annuelle:
117.36%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
174 728.00 USD (8.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.84% (174 728.00 USD)
Par fonds propres:
4.65% (34 101.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.s 1058
EURAUD.s 1007
AUDCAD.s 804
XAUUSD.s 478
EURGBP.s 441
GBPCAD.s 66
EURCAD.s 48
GBPJPY.s 28
AUDUSD.s 18
AUDNZD.s 13
NZDUSD.s 11
USDCAD.s 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.s 928K
EURAUD.s 306K
AUDCAD.s 404K
XAUUSD.s 233K
EURGBP.s 125K
GBPCAD.s 3.6K
EURCAD.s 2.4K
GBPJPY.s 3.8K
AUDUSD.s 1.1K
AUDNZD.s 387
NZDUSD.s 1.1K
USDCAD.s 1.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.s 48K
EURAUD.s 1.4K
AUDCAD.s 23K
XAUUSD.s -8.7K
EURGBP.s 50K
GBPCAD.s -866
EURCAD.s 1.2K
GBPJPY.s 3.3K
AUDUSD.s 1.4K
AUDNZD.s 1.3K
NZDUSD.s 1.7K
USDCAD.s 1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93 376.00 USD
Pire transaction: -53 536 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +24 196.00 USD
Perte consécutive maximale: -53 328.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stormrider001
30 USD par mois
1 252%
0
0
USD
734K
USD
195
6%
3 980
69%
100%
1.51
504.90
USD
18%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.