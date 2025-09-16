- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 993
Profit Trade:
2 777 (69.54%)
Loss Trade:
1 216 (30.45%)
Best Trade:
93 376.00 USD
Worst Trade:
-53 536.00 USD
Profitto lordo:
5 935 099.09 USD (726 536 pips)
Perdita lorda:
-3 923 597.02 USD (609 566 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (24 196.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95 300.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.38%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
168
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.51
Long Trade:
1 875 (46.96%)
Short Trade:
2 118 (53.04%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
503.76 USD
Profitto medio:
2 137.23 USD
Perdita media:
-3 226.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-53 328.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174 652.00 USD (6)
Crescita mensile:
9.88%
Previsione annuale:
119.87%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
174 728.00 USD (8.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.84% (174 728.00 USD)
Per equità:
4.65% (34 101.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|1058
|EURAUD.s
|1007
|AUDCAD.s
|805
|XAUUSD.s
|478
|EURGBP.s
|441
|GBPCAD.s
|69
|EURCAD.s
|52
|GBPJPY.s
|32
|AUDUSD.s
|18
|AUDNZD.s
|13
|NZDUSD.s
|11
|USDCAD.s
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.s
|928K
|EURAUD.s
|306K
|AUDCAD.s
|404K
|XAUUSD.s
|233K
|EURGBP.s
|125K
|GBPCAD.s
|3.8K
|EURCAD.s
|2.6K
|GBPJPY.s
|5.2K
|AUDUSD.s
|1.1K
|AUDNZD.s
|387
|NZDUSD.s
|1.1K
|USDCAD.s
|1.4K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.s
|48K
|EURAUD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|23K
|XAUUSD.s
|-8.7K
|EURGBP.s
|50K
|GBPCAD.s
|-283
|EURCAD.s
|1.1K
|GBPJPY.s
|4K
|AUDUSD.s
|1.4K
|AUDNZD.s
|1.3K
|NZDUSD.s
|1.7K
|USDCAD.s
|2.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93 376.00 USD
Worst Trade: -53 536 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24 196.00 USD
Massima perdita consecutiva: -53 328.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 255%
0
0
USD
USD
736K
USD
USD
195
6%
3 993
69%
100%
1.51
503.76
USD
USD
18%
1:100