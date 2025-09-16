SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stormrider001
Yui Man Mok

Stormrider001

Yui Man Mok
0 recensioni
Affidabilità
195 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1 255%
MakeCapital-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 993
Profit Trade:
2 777 (69.54%)
Loss Trade:
1 216 (30.45%)
Best Trade:
93 376.00 USD
Worst Trade:
-53 536.00 USD
Profitto lordo:
5 935 099.09 USD (726 536 pips)
Perdita lorda:
-3 923 597.02 USD (609 566 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (24 196.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95 300.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.38%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
168
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.51
Long Trade:
1 875 (46.96%)
Short Trade:
2 118 (53.04%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
503.76 USD
Profitto medio:
2 137.23 USD
Perdita media:
-3 226.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-53 328.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174 652.00 USD (6)
Crescita mensile:
9.88%
Previsione annuale:
119.87%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
174 728.00 USD (8.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.84% (174 728.00 USD)
Per equità:
4.65% (34 101.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 1058
EURAUD.s 1007
AUDCAD.s 805
XAUUSD.s 478
EURGBP.s 441
GBPCAD.s 69
EURCAD.s 52
GBPJPY.s 32
AUDUSD.s 18
AUDNZD.s 13
NZDUSD.s 11
USDCAD.s 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s 928K
EURAUD.s 306K
AUDCAD.s 404K
XAUUSD.s 233K
EURGBP.s 125K
GBPCAD.s 3.8K
EURCAD.s 2.6K
GBPJPY.s 5.2K
AUDUSD.s 1.1K
AUDNZD.s 387
NZDUSD.s 1.1K
USDCAD.s 1.4K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s 48K
EURAUD.s 1.4K
AUDCAD.s 23K
XAUUSD.s -8.7K
EURGBP.s 50K
GBPCAD.s -283
EURCAD.s 1.1K
GBPJPY.s 4K
AUDUSD.s 1.4K
AUDNZD.s 1.3K
NZDUSD.s 1.7K
USDCAD.s 2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93 376.00 USD
Worst Trade: -53 536 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24 196.00 USD
Massima perdita consecutiva: -53 328.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
