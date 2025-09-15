SinyallerBölümler
Sakiyama Ricardo Mauricio

Mazinha

Sakiyama Ricardo Mauricio
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 418%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 055
Kârla kapanan işlemler:
4 083 (67.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 972 (32.57%)
En iyi işlem:
19 657.00 JPY
En kötü işlem:
-20 700.00 JPY
Brüt kâr:
1 602 375.00 JPY (822 220 pips)
Brüt zarar:
-844 380.00 JPY (760 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (4 872.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
61 836.00 JPY (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
76.52%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
562
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
25.73
Alış işlemleri:
3 022 (49.91%)
Satış işlemleri:
3 033 (50.09%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
125.18 JPY
Ortalama kâr:
392.45 JPY
Ortalama zarar:
-428.18 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-4 277.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-26 058.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
49.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
29 455.00 JPY (3.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.18% (24 829.00 JPY)
Varlığa göre:
76.85% (121 860.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD-m 687
GBPAUD-m 685
EURAUD-m 566
EURNZD-m 488
GBPCAD-m 394
GBPUSD-m 318
EURCAD-m 292
EURUSD-m 242
GBPJPY-m 231
EURJPY-m 220
USDJPY-m 186
GBPCHF-m 165
USDCHF-m 160
AUDCAD-m 143
AUDUSD-m 142
AUDJPY-m 130
AUDNZD-m 128
CADJPY-m 115
CHFJPY-m 112
AUDCHF-m 111
USDCAD-m 100
NZDCAD-m 91
NZDUSD-m 85
NZDJPY-m 70
EURGBP-m 65
NZDCHF-m 47
CADCHF-m 44
EURCHF-m 38
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD-m 628
GBPAUD-m 707
EURAUD-m 492
EURNZD-m 364
GBPCAD-m 575
GBPUSD-m 418
EURCAD-m 265
EURUSD-m 401
GBPJPY-m 257
EURJPY-m 238
USDJPY-m 51
GBPCHF-m 227
USDCHF-m 205
AUDCAD-m 102
AUDUSD-m 133
AUDJPY-m 164
AUDNZD-m 49
CADJPY-m 566
CHFJPY-m 147
AUDCHF-m 161
USDCAD-m 147
NZDCAD-m 59
NZDUSD-m 53
NZDJPY-m 62
EURGBP-m 90
NZDCHF-m 50
CADCHF-m 33
EURCHF-m -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD-m 1.9K
GBPAUD-m 2.6K
EURAUD-m 11K
EURNZD-m -3.5K
GBPCAD-m 1.1K
GBPUSD-m 5.1K
EURCAD-m 5.4K
EURUSD-m 6K
GBPJPY-m -6.7K
EURJPY-m 775
USDJPY-m -3.7K
GBPCHF-m 5.8K
USDCHF-m 5.3K
AUDCAD-m 3.3K
AUDUSD-m 4.7K
AUDJPY-m 1.7K
AUDNZD-m 790
CADJPY-m 10K
CHFJPY-m -4.7K
AUDCHF-m 3.6K
USDCAD-m 7.6K
NZDCAD-m 2K
NZDUSD-m 642
NZDJPY-m -1.3K
EURGBP-m 3.2K
NZDCHF-m 1K
CADCHF-m 204
EURCHF-m -836
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19 657.00 JPY
En kötü işlem: -20 700 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 872.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -4 277.00 JPY

conta cliente lite grid 
