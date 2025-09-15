- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 055
Kârla kapanan işlemler:
4 083 (67.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 972 (32.57%)
En iyi işlem:
19 657.00 JPY
En kötü işlem:
-20 700.00 JPY
Brüt kâr:
1 602 375.00 JPY (822 220 pips)
Brüt zarar:
-844 380.00 JPY (760 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (4 872.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
61 836.00 JPY (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
76.52%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
562
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
25.73
Alış işlemleri:
3 022 (49.91%)
Satış işlemleri:
3 033 (50.09%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
125.18 JPY
Ortalama kâr:
392.45 JPY
Ortalama zarar:
-428.18 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-4 277.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-26 058.00 JPY (7)
Aylık büyüme:
49.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
29 455.00 JPY (3.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.18% (24 829.00 JPY)
Varlığa göre:
76.85% (121 860.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD-m
|687
|GBPAUD-m
|685
|EURAUD-m
|566
|EURNZD-m
|488
|GBPCAD-m
|394
|GBPUSD-m
|318
|EURCAD-m
|292
|EURUSD-m
|242
|GBPJPY-m
|231
|EURJPY-m
|220
|USDJPY-m
|186
|GBPCHF-m
|165
|USDCHF-m
|160
|AUDCAD-m
|143
|AUDUSD-m
|142
|AUDJPY-m
|130
|AUDNZD-m
|128
|CADJPY-m
|115
|CHFJPY-m
|112
|AUDCHF-m
|111
|USDCAD-m
|100
|NZDCAD-m
|91
|NZDUSD-m
|85
|NZDJPY-m
|70
|EURGBP-m
|65
|NZDCHF-m
|47
|CADCHF-m
|44
|EURCHF-m
|38
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD-m
|628
|GBPAUD-m
|707
|EURAUD-m
|492
|EURNZD-m
|364
|GBPCAD-m
|575
|GBPUSD-m
|418
|EURCAD-m
|265
|EURUSD-m
|401
|GBPJPY-m
|257
|EURJPY-m
|238
|USDJPY-m
|51
|GBPCHF-m
|227
|USDCHF-m
|205
|AUDCAD-m
|102
|AUDUSD-m
|133
|AUDJPY-m
|164
|AUDNZD-m
|49
|CADJPY-m
|566
|CHFJPY-m
|147
|AUDCHF-m
|161
|USDCAD-m
|147
|NZDCAD-m
|59
|NZDUSD-m
|53
|NZDJPY-m
|62
|EURGBP-m
|90
|NZDCHF-m
|50
|CADCHF-m
|33
|EURCHF-m
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD-m
|1.9K
|GBPAUD-m
|2.6K
|EURAUD-m
|11K
|EURNZD-m
|-3.5K
|GBPCAD-m
|1.1K
|GBPUSD-m
|5.1K
|EURCAD-m
|5.4K
|EURUSD-m
|6K
|GBPJPY-m
|-6.7K
|EURJPY-m
|775
|USDJPY-m
|-3.7K
|GBPCHF-m
|5.8K
|USDCHF-m
|5.3K
|AUDCAD-m
|3.3K
|AUDUSD-m
|4.7K
|AUDJPY-m
|1.7K
|AUDNZD-m
|790
|CADJPY-m
|10K
|CHFJPY-m
|-4.7K
|AUDCHF-m
|3.6K
|USDCAD-m
|7.6K
|NZDCAD-m
|2K
|NZDUSD-m
|642
|NZDJPY-m
|-1.3K
|EURGBP-m
|3.2K
|NZDCHF-m
|1K
|CADCHF-m
|204
|EURCHF-m
|-836
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 657.00 JPY
En kötü işlem: -20 700 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 872.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -4 277.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
conta cliente lite grid
İnceleme yok
