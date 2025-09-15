SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mazinha
Sakiyama Ricardo Mauricio

Mazinha

Sakiyama Ricardo Mauricio
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 418%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 055
Profit Trade:
4 083 (67.43%)
Loss Trade:
1 972 (32.57%)
Best Trade:
19 657.00 JPY
Worst Trade:
-20 700.00 JPY
Profitto lordo:
1 602 375.00 JPY (822 220 pips)
Perdita lorda:
-844 380.00 JPY (760 334 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (4 872.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
61 836.00 JPY (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.52%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
562
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
25.73
Long Trade:
3 022 (49.91%)
Short Trade:
3 033 (50.09%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
125.18 JPY
Profitto medio:
392.45 JPY
Perdita media:
-428.18 JPY
Massime perdite consecutive:
16 (-4 277.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-26 058.00 JPY (7)
Crescita mensile:
49.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
29 455.00 JPY (3.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.18% (24 829.00 JPY)
Per equità:
76.85% (121 860.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD-m 687
GBPAUD-m 685
EURAUD-m 566
EURNZD-m 488
GBPCAD-m 394
GBPUSD-m 318
EURCAD-m 292
EURUSD-m 242
GBPJPY-m 231
EURJPY-m 220
USDJPY-m 186
GBPCHF-m 165
USDCHF-m 160
AUDCAD-m 143
AUDUSD-m 142
AUDJPY-m 130
AUDNZD-m 128
CADJPY-m 115
CHFJPY-m 112
AUDCHF-m 111
USDCAD-m 100
NZDCAD-m 91
NZDUSD-m 85
NZDJPY-m 70
EURGBP-m 65
NZDCHF-m 47
CADCHF-m 44
EURCHF-m 38
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD-m 628
GBPAUD-m 707
EURAUD-m 492
EURNZD-m 364
GBPCAD-m 575
GBPUSD-m 418
EURCAD-m 265
EURUSD-m 401
GBPJPY-m 257
EURJPY-m 238
USDJPY-m 51
GBPCHF-m 227
USDCHF-m 205
AUDCAD-m 102
AUDUSD-m 133
AUDJPY-m 164
AUDNZD-m 49
CADJPY-m 566
CHFJPY-m 147
AUDCHF-m 161
USDCAD-m 147
NZDCAD-m 59
NZDUSD-m 53
NZDJPY-m 62
EURGBP-m 90
NZDCHF-m 50
CADCHF-m 33
EURCHF-m -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD-m 1.9K
GBPAUD-m 2.6K
EURAUD-m 11K
EURNZD-m -3.5K
GBPCAD-m 1.1K
GBPUSD-m 5.1K
EURCAD-m 5.4K
EURUSD-m 6K
GBPJPY-m -6.7K
EURJPY-m 775
USDJPY-m -3.7K
GBPCHF-m 5.8K
USDCHF-m 5.3K
AUDCAD-m 3.3K
AUDUSD-m 4.7K
AUDJPY-m 1.7K
AUDNZD-m 790
CADJPY-m 10K
CHFJPY-m -4.7K
AUDCHF-m 3.6K
USDCAD-m 7.6K
NZDCAD-m 2K
NZDUSD-m 642
NZDJPY-m -1.3K
EURGBP-m 3.2K
NZDCHF-m 1K
CADCHF-m 204
EURCHF-m -836
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 657.00 JPY
Worst Trade: -20 700 JPY
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4 872.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -4 277.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

conta cliente lite grid 
Non ci sono recensioni
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 05:57
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 04:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.