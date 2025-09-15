- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 055
Profit Trade:
4 083 (67.43%)
Loss Trade:
1 972 (32.57%)
Best Trade:
19 657.00 JPY
Worst Trade:
-20 700.00 JPY
Profitto lordo:
1 602 375.00 JPY (822 220 pips)
Perdita lorda:
-844 380.00 JPY (760 334 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (4 872.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
61 836.00 JPY (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.52%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
562
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
25.73
Long Trade:
3 022 (49.91%)
Short Trade:
3 033 (50.09%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
125.18 JPY
Profitto medio:
392.45 JPY
Perdita media:
-428.18 JPY
Massime perdite consecutive:
16 (-4 277.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-26 058.00 JPY (7)
Crescita mensile:
49.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
29 455.00 JPY (3.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.18% (24 829.00 JPY)
Per equità:
76.85% (121 860.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD-m
|687
|GBPAUD-m
|685
|EURAUD-m
|566
|EURNZD-m
|488
|GBPCAD-m
|394
|GBPUSD-m
|318
|EURCAD-m
|292
|EURUSD-m
|242
|GBPJPY-m
|231
|EURJPY-m
|220
|USDJPY-m
|186
|GBPCHF-m
|165
|USDCHF-m
|160
|AUDCAD-m
|143
|AUDUSD-m
|142
|AUDJPY-m
|130
|AUDNZD-m
|128
|CADJPY-m
|115
|CHFJPY-m
|112
|AUDCHF-m
|111
|USDCAD-m
|100
|NZDCAD-m
|91
|NZDUSD-m
|85
|NZDJPY-m
|70
|EURGBP-m
|65
|NZDCHF-m
|47
|CADCHF-m
|44
|EURCHF-m
|38
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD-m
|628
|GBPAUD-m
|707
|EURAUD-m
|492
|EURNZD-m
|364
|GBPCAD-m
|575
|GBPUSD-m
|418
|EURCAD-m
|265
|EURUSD-m
|401
|GBPJPY-m
|257
|EURJPY-m
|238
|USDJPY-m
|51
|GBPCHF-m
|227
|USDCHF-m
|205
|AUDCAD-m
|102
|AUDUSD-m
|133
|AUDJPY-m
|164
|AUDNZD-m
|49
|CADJPY-m
|566
|CHFJPY-m
|147
|AUDCHF-m
|161
|USDCAD-m
|147
|NZDCAD-m
|59
|NZDUSD-m
|53
|NZDJPY-m
|62
|EURGBP-m
|90
|NZDCHF-m
|50
|CADCHF-m
|33
|EURCHF-m
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD-m
|1.9K
|GBPAUD-m
|2.6K
|EURAUD-m
|11K
|EURNZD-m
|-3.5K
|GBPCAD-m
|1.1K
|GBPUSD-m
|5.1K
|EURCAD-m
|5.4K
|EURUSD-m
|6K
|GBPJPY-m
|-6.7K
|EURJPY-m
|775
|USDJPY-m
|-3.7K
|GBPCHF-m
|5.8K
|USDCHF-m
|5.3K
|AUDCAD-m
|3.3K
|AUDUSD-m
|4.7K
|AUDJPY-m
|1.7K
|AUDNZD-m
|790
|CADJPY-m
|10K
|CHFJPY-m
|-4.7K
|AUDCHF-m
|3.6K
|USDCAD-m
|7.6K
|NZDCAD-m
|2K
|NZDUSD-m
|642
|NZDJPY-m
|-1.3K
|EURGBP-m
|3.2K
|NZDCHF-m
|1K
|CADCHF-m
|204
|EURCHF-m
|-836
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19 657.00 JPY
Worst Trade: -20 700 JPY
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4 872.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -4 277.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
conta cliente lite grid
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
418%
0
0
USD
USD
1M
JPY
JPY
9
99%
6 055
67%
100%
1.89
125.18
JPY
JPY
77%
1:500