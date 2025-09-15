SignauxSections
Sakiyama Ricardo Mauricio

Mazinha

Sakiyama Ricardo Mauricio
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 418%
TitanFX-06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 055
Bénéfice trades:
4 083 (67.43%)
Perte trades:
1 972 (32.57%)
Meilleure transaction:
19 657.00 JPY
Pire transaction:
-20 700.00 JPY
Bénéfice brut:
1 602 375.00 JPY (822 220 pips)
Perte brute:
-844 380.00 JPY (760 334 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (4 872.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
61 836.00 JPY (18)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
76.52%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
561
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
25.73
Longs trades:
3 022 (49.91%)
Courts trades:
3 033 (50.09%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
125.18 JPY
Bénéfice moyen:
392.45 JPY
Perte moyenne:
-428.18 JPY
Pertes consécutives maximales:
16 (-4 277.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-26 058.00 JPY (7)
Croissance mensuelle:
49.04%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
29 455.00 JPY (3.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.18% (24 829.00 JPY)
Par fonds propres:
76.85% (121 860.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD-m 687
GBPAUD-m 685
EURAUD-m 566
EURNZD-m 488
GBPCAD-m 394
GBPUSD-m 318
EURCAD-m 292
EURUSD-m 242
GBPJPY-m 231
EURJPY-m 220
USDJPY-m 186
GBPCHF-m 165
USDCHF-m 160
AUDCAD-m 143
AUDUSD-m 142
AUDJPY-m 130
AUDNZD-m 128
CADJPY-m 115
CHFJPY-m 112
AUDCHF-m 111
USDCAD-m 100
NZDCAD-m 91
NZDUSD-m 85
NZDJPY-m 70
EURGBP-m 65
NZDCHF-m 47
CADCHF-m 44
EURCHF-m 38
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD-m 628
GBPAUD-m 707
EURAUD-m 492
EURNZD-m 364
GBPCAD-m 575
GBPUSD-m 418
EURCAD-m 265
EURUSD-m 401
GBPJPY-m 257
EURJPY-m 238
USDJPY-m 51
GBPCHF-m 227
USDCHF-m 205
AUDCAD-m 102
AUDUSD-m 133
AUDJPY-m 164
AUDNZD-m 49
CADJPY-m 566
CHFJPY-m 147
AUDCHF-m 161
USDCAD-m 147
NZDCAD-m 59
NZDUSD-m 53
NZDJPY-m 62
EURGBP-m 90
NZDCHF-m 50
CADCHF-m 33
EURCHF-m -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD-m 1.9K
GBPAUD-m 2.6K
EURAUD-m 11K
EURNZD-m -3.5K
GBPCAD-m 1.1K
GBPUSD-m 5.1K
EURCAD-m 5.4K
EURUSD-m 6K
GBPJPY-m -6.7K
EURJPY-m 775
USDJPY-m -3.7K
GBPCHF-m 5.8K
USDCHF-m 5.3K
AUDCAD-m 3.3K
AUDUSD-m 4.7K
AUDJPY-m 1.7K
AUDNZD-m 790
CADJPY-m 10K
CHFJPY-m -4.7K
AUDCHF-m 3.6K
USDCAD-m 7.6K
NZDCAD-m 2K
NZDUSD-m 642
NZDJPY-m -1.3K
EURGBP-m 3.2K
NZDCHF-m 1K
CADCHF-m 204
EURCHF-m -836
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19 657.00 JPY
Pire transaction: -20 700 JPY
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +4 872.00 JPY
Perte consécutive maximale: -4 277.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

conta cliente lite grid 
Aucun avis
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 05:57
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 11:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 04:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mazinha
300 USD par mois
418%
0
0
USD
1M
JPY
9
99%
6 055
67%
100%
1.89
125.18
JPY
77%
1:500
Copier

