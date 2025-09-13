- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 202
Kârla kapanan işlemler:
1 027 (85.44%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (14.56%)
En iyi işlem:
185.00 EUR
En kötü işlem:
-157.15 EUR
Brüt kâr:
3 819.36 EUR (84 639 pips)
Brüt zarar:
-3 206.04 EUR (80 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
132 (99.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
185.00 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
83.60%
Maks. mevduat yükü:
3.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
582 (48.42%)
Satış işlemleri:
620 (51.58%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.51 EUR
Ortalama kâr:
3.72 EUR
Ortalama zarar:
-18.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-849.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-849.82 EUR (14)
Aylık büyüme:
-11.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.24 EUR
Maksimum:
866.57 EUR (35.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.07% (123.10 EUR)
Varlığa göre:
6.99% (73.33 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|460
|AUDCAD
|432
|AUDNZD
|310
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|793
|AUDCAD
|854
|AUDNZD
|-946
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|8.9K
|AUDNZD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +185.00 EUR
En kötü işlem: -157 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +99.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -849.82 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-23%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
99
98%
1 202
85%
84%
1.19
0.51
EUR
EUR
37%
1:500