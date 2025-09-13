SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Calm Market Edge by Voige Investments
Leon Hans Morten Voige

Calm Market Edge by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
0 inceleme
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -23%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 202
Kârla kapanan işlemler:
1 027 (85.44%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (14.56%)
En iyi işlem:
185.00 EUR
En kötü işlem:
-157.15 EUR
Brüt kâr:
3 819.36 EUR (84 639 pips)
Brüt zarar:
-3 206.04 EUR (80 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
132 (99.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
185.00 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
83.60%
Maks. mevduat yükü:
3.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
582 (48.42%)
Satış işlemleri:
620 (51.58%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.51 EUR
Ortalama kâr:
3.72 EUR
Ortalama zarar:
-18.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-849.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-849.82 EUR (14)
Aylık büyüme:
-11.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.24 EUR
Maksimum:
866.57 EUR (35.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.07% (123.10 EUR)
Varlığa göre:
6.99% (73.33 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 460
AUDCAD 432
AUDNZD 310
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 793
AUDCAD 854
AUDNZD -946
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 8.9K
AUDNZD -11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +185.00 EUR
En kötü işlem: -157 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +99.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -849.82 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
İnceleme yok
2025.09.19 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 20:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
