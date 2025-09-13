SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Calm Market Edge by Voige Investments
Leon Hans Morten Voige

Calm Market Edge by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
0 recensioni
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -23%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 202
Profit Trade:
1 027 (85.44%)
Loss Trade:
175 (14.56%)
Best Trade:
185.00 EUR
Worst Trade:
-157.15 EUR
Profitto lordo:
3 819.36 EUR (84 639 pips)
Perdita lorda:
-3 206.04 EUR (80 284 pips)
Vincite massime consecutive:
132 (99.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
185.00 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
83.60%
Massimo carico di deposito:
3.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
582 (48.42%)
Short Trade:
620 (51.58%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.51 EUR
Profitto medio:
3.72 EUR
Perdita media:
-18.32 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-849.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-849.82 EUR (14)
Crescita mensile:
-11.84%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.24 EUR
Massimale:
866.57 EUR (35.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.07% (123.10 EUR)
Per equità:
6.99% (73.33 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 460
AUDCAD 432
AUDNZD 310
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 793
AUDCAD 854
AUDNZD -946
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 8.9K
AUDNZD -11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +185.00 EUR
Worst Trade: -157 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +99.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -849.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Non ci sono recensioni
2025.09.19 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 20:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
