- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 202
Profit Trade:
1 027 (85.44%)
Loss Trade:
175 (14.56%)
Best Trade:
185.00 EUR
Worst Trade:
-157.15 EUR
Profitto lordo:
3 819.36 EUR (84 639 pips)
Perdita lorda:
-3 206.04 EUR (80 284 pips)
Vincite massime consecutive:
132 (99.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
185.00 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
83.60%
Massimo carico di deposito:
3.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
582 (48.42%)
Short Trade:
620 (51.58%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.51 EUR
Profitto medio:
3.72 EUR
Perdita media:
-18.32 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-849.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-849.82 EUR (14)
Crescita mensile:
-11.84%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.24 EUR
Massimale:
866.57 EUR (35.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.07% (123.10 EUR)
Per equità:
6.99% (73.33 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|460
|AUDCAD
|432
|AUDNZD
|310
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|793
|AUDCAD
|854
|AUDNZD
|-946
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|8.9K
|AUDNZD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +185.00 EUR
Worst Trade: -157 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +99.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -849.82 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
