SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Calm Market Edge by Voige Investments
Leon Hans Morten Voige

Calm Market Edge by Voige Investments

Leon Hans Morten Voige
0 avis
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -23%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 202
Bénéfice trades:
1 027 (85.44%)
Perte trades:
175 (14.56%)
Meilleure transaction:
185.00 EUR
Pire transaction:
-157.15 EUR
Bénéfice brut:
3 819.36 EUR (84 639 pips)
Perte brute:
-3 206.04 EUR (80 284 pips)
Gains consécutifs maximales:
132 (99.02 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
185.00 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
82.52%
Charge de dépôt maximale:
3.73%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.71
Longs trades:
582 (48.42%)
Courts trades:
620 (51.58%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.51 EUR
Bénéfice moyen:
3.72 EUR
Perte moyenne:
-18.32 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-849.82 EUR)
Perte consécutive maximale:
-849.82 EUR (14)
Croissance mensuelle:
-11.84%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
183.24 EUR
Maximal:
866.57 EUR (35.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.07% (123.10 EUR)
Par fonds propres:
6.99% (73.33 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 460
AUDCAD 432
AUDNZD 310
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 793
AUDCAD 854
AUDNZD -946
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 8.9K
AUDNZD -11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +185.00 EUR
Pire transaction: -157 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +99.02 EUR
Perte consécutive maximale: -849.82 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.19 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 20:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Calm Market Edge by Voige Investments
30 USD par mois
-23%
0
0
USD
1K
EUR
99
98%
1 202
85%
83%
1.19
0.51
EUR
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.