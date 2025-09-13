SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BTCEUR
Phoak Sopheak

BTCEUR

Phoak Sopheak
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -35%
GrandCapital-Real
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 566
Kârla kapanan işlemler:
3 054 (66.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 512 (33.11%)
En iyi işlem:
244.18 USD
En kötü işlem:
-1 563.65 USD
Brüt kâr:
9 076.74 USD (14 061 849 pips)
Brüt zarar:
-11 368.00 USD (4 218 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (99.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
375.29 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
1 894 (41.48%)
Satış işlemleri:
2 672 (58.52%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.50 USD
Ortalama kâr:
2.97 USD
Ortalama zarar:
-7.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-8 477.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 477.32 USD (36)
Aylık büyüme:
7.94%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 447.67 USD
Maksimum:
8 477.32 USD (65.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.06% (8 477.32 USD)
Varlığa göre:
34.33% (3 985.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3432
EURCHF 893
XAUUSD 174
BTCUSD 67
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -3.4K
EURCHF 861
XAUUSD 191
BTCUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -21K
EURCHF 949
XAUUSD 12K
BTCUSD 10M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +244.18 USD
En kötü işlem: -1 564 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +99.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 477.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandCapital-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.13 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.13 12:30
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol