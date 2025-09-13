- Büyüme
İşlemler:
4 566
Kârla kapanan işlemler:
3 054 (66.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 512 (33.11%)
En iyi işlem:
244.18 USD
En kötü işlem:
-1 563.65 USD
Brüt kâr:
9 076.74 USD (14 061 849 pips)
Brüt zarar:
-11 368.00 USD (4 218 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (99.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
375.29 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
1 894 (41.48%)
Satış işlemleri:
2 672 (58.52%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.50 USD
Ortalama kâr:
2.97 USD
Ortalama zarar:
-7.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-8 477.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 477.32 USD (36)
Aylık büyüme:
7.94%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 447.67 USD
Maksimum:
8 477.32 USD (65.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.06% (8 477.32 USD)
Varlığa göre:
34.33% (3 985.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3432
|EURCHF
|893
|XAUUSD
|174
|BTCUSD
|67
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +244.18 USD
En kötü işlem: -1 564 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +99.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 477.32 USD
