Phoak Sopheak

BTCEUR

Phoak Sopheak
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -35%
GrandCapital-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 566
Bénéfice trades:
3 054 (66.88%)
Perte trades:
1 512 (33.11%)
Meilleure transaction:
244.18 USD
Pire transaction:
-1 563.65 USD
Bénéfice brut:
9 076.74 USD (14 061 849 pips)
Perte brute:
-11 368.00 USD (4 218 656 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (99.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
375.29 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.44%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
1 894 (41.48%)
Courts trades:
2 672 (58.52%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.50 USD
Bénéfice moyen:
2.97 USD
Perte moyenne:
-7.52 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-8 477.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 477.32 USD (36)
Croissance mensuelle:
8.73%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 447.67 USD
Maximal:
8 477.32 USD (65.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.06% (8 477.32 USD)
Par fonds propres:
34.33% (3 985.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3432
EURCHF 893
XAUUSD 174
BTCUSD 67
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -3.4K
EURCHF 861
XAUUSD 191
BTCUSD 53
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -21K
EURCHF 949
XAUUSD 12K
BTCUSD 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +244.18 USD
Pire transaction: -1 564 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 36
Bénéfice consécutif maximal: +99.07 USD
Perte consécutive maximale: -8 477.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandCapital-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 14:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.13 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.13 12:30
A large drawdown may occur on the account again
