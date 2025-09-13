SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BTCEUR
Phoak Sopheak

BTCEUR

Phoak Sopheak
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -35%
GrandCapital-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 566
Profit Trade:
3 054 (66.88%)
Loss Trade:
1 512 (33.11%)
Best Trade:
244.18 USD
Worst Trade:
-1 563.65 USD
Profitto lordo:
9 076.74 USD (14 061 849 pips)
Perdita lorda:
-11 368.00 USD (4 218 656 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (99.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
375.29 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
1 894 (41.48%)
Short Trade:
2 672 (58.52%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
2.97 USD
Perdita media:
-7.52 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-8 477.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 477.32 USD (36)
Crescita mensile:
8.73%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 447.67 USD
Massimale:
8 477.32 USD (65.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.06% (8 477.32 USD)
Per equità:
34.33% (3 985.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3432
EURCHF 893
XAUUSD 174
BTCUSD 67
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -3.4K
EURCHF 861
XAUUSD 191
BTCUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -21K
EURCHF 949
XAUUSD 12K
BTCUSD 10M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +244.18 USD
Worst Trade: -1 564 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +99.07 USD
Massima perdita consecutiva: -8 477.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.26 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.13 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.13 12:30
A large drawdown may occur on the account again
