- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 566
Profit Trade:
3 054 (66.88%)
Loss Trade:
1 512 (33.11%)
Best Trade:
244.18 USD
Worst Trade:
-1 563.65 USD
Profitto lordo:
9 076.74 USD (14 061 849 pips)
Perdita lorda:
-11 368.00 USD (4 218 656 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (99.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
375.29 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
1 894 (41.48%)
Short Trade:
2 672 (58.52%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
2.97 USD
Perdita media:
-7.52 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-8 477.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 477.32 USD (36)
Crescita mensile:
8.73%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 447.67 USD
Massimale:
8 477.32 USD (65.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.06% (8 477.32 USD)
Per equità:
34.33% (3 985.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3432
|EURCHF
|893
|XAUUSD
|174
|BTCUSD
|67
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-3.4K
|EURCHF
|861
|XAUUSD
|191
|BTCUSD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-21K
|EURCHF
|949
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|10M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +244.18 USD
Worst Trade: -1 564 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +99.07 USD
Massima perdita consecutiva: -8 477.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
