- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 621
Kârla kapanan işlemler:
3 268 (70.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 353 (29.28%)
En iyi işlem:
140 064.00 USD
En kötü işlem:
-265 320.00 USD
Brüt kâr:
35 513 094.17 USD (928 238 pips)
Brüt zarar:
-23 511 124.09 USD (681 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (145 176.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571 800.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.13%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
234
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.45
Alış işlemleri:
2 154 (46.61%)
Satış işlemleri:
2 467 (53.39%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
2 597.27 USD
Ortalama kâr:
10 866.92 USD
Ortalama zarar:
-17 377.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-522 768.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 047 912.00 USD (7)
Aylık büyüme:
8.02%
Yıllık tahmin:
99.61%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 048 368.00 USD (8.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.84% (1 048 368.00 USD)
Varlığa göre:
2.96% (128 461.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|1252
|EURAUD.s
|1128
|AUDCAD.s
|967
|XAUUSD.s
|575
|EURGBP.s
|443
|GBPJPY.s
|71
|GBPCAD.s
|62
|EURCAD.s
|44
|GBPUSD.s
|22
|USDCAD.s
|19
|AUDUSD.s
|18
|AUDNZD.s
|11
|NZDUSD.s
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.s
|5.5M
|EURAUD.s
|1.8M
|AUDCAD.s
|2.4M
|XAUUSD.s
|1.4M
|EURGBP.s
|749K
|GBPJPY.s
|23K
|GBPCAD.s
|7.1K
|EURCAD.s
|4.9K
|GBPUSD.s
|8.8K
|USDCAD.s
|5.5K
|AUDUSD.s
|2.3K
|AUDNZD.s
|1.2K
|NZDUSD.s
|1.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.s
|109K
|EURAUD.s
|31K
|AUDCAD.s
|59K
|XAUUSD.s
|-769
|EURGBP.s
|50K
|GBPJPY.s
|6.4K
|GBPCAD.s
|-490
|EURCAD.s
|652
|GBPUSD.s
|2.3K
|USDCAD.s
|5.1K
|AUDUSD.s
|984
|AUDNZD.s
|618
|NZDUSD.s
|471
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +140 064.00 USD
En kötü işlem: -265 320 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +145 176.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -522 768.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 235%
0
0
USD
USD
4.3M
USD
USD
195
9%
4 621
70%
99%
1.51
2 597.27
USD
USD
18%
1:100