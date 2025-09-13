SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Metafung
Yui Man Mok

Metafung

Yui Man Mok
0 inceleme
Güvenilirlik
195 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1 235%
MakeCapital-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 621
Kârla kapanan işlemler:
3 268 (70.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 353 (29.28%)
En iyi işlem:
140 064.00 USD
En kötü işlem:
-265 320.00 USD
Brüt kâr:
35 513 094.17 USD (928 238 pips)
Brüt zarar:
-23 511 124.09 USD (681 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (145 176.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571 800.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.13%
Maks. mevduat yükü:
6.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
234
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.45
Alış işlemleri:
2 154 (46.61%)
Satış işlemleri:
2 467 (53.39%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
2 597.27 USD
Ortalama kâr:
10 866.92 USD
Ortalama zarar:
-17 377.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-522 768.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 047 912.00 USD (7)
Aylık büyüme:
8.02%
Yıllık tahmin:
99.61%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 048 368.00 USD (8.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.84% (1 048 368.00 USD)
Varlığa göre:
2.96% (128 461.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 1252
EURAUD.s 1128
AUDCAD.s 967
XAUUSD.s 575
EURGBP.s 443
GBPJPY.s 71
GBPCAD.s 62
EURCAD.s 44
GBPUSD.s 22
USDCAD.s 19
AUDUSD.s 18
AUDNZD.s 11
NZDUSD.s 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s 5.5M
EURAUD.s 1.8M
AUDCAD.s 2.4M
XAUUSD.s 1.4M
EURGBP.s 749K
GBPJPY.s 23K
GBPCAD.s 7.1K
EURCAD.s 4.9K
GBPUSD.s 8.8K
USDCAD.s 5.5K
AUDUSD.s 2.3K
AUDNZD.s 1.2K
NZDUSD.s 1.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s 109K
EURAUD.s 31K
AUDCAD.s 59K
XAUUSD.s -769
EURGBP.s 50K
GBPJPY.s 6.4K
GBPCAD.s -490
EURCAD.s 652
GBPUSD.s 2.3K
USDCAD.s 5.1K
AUDUSD.s 984
AUDNZD.s 618
NZDUSD.s 471
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140 064.00 USD
En kötü işlem: -265 320 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +145 176.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -522 768.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 09:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Metafung
Ayda 30 USD
1 235%
0
0
USD
4.3M
USD
195
9%
4 621
70%
99%
1.51
2 597.27
USD
18%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.