SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Metafung
Yui Man Mok

Metafung

Yui Man Mok
0 recensioni
Affidabilità
195 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1 235%
MakeCapital-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 621
Profit Trade:
3 268 (70.72%)
Loss Trade:
1 353 (29.28%)
Best Trade:
140 064.00 USD
Worst Trade:
-265 320.00 USD
Profitto lordo:
35 513 094.17 USD (928 238 pips)
Perdita lorda:
-23 511 124.09 USD (681 625 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (145 176.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571 800.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.13%
Massimo carico di deposito:
6.48%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
240
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.45
Long Trade:
2 154 (46.61%)
Short Trade:
2 467 (53.39%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
2 597.27 USD
Profitto medio:
10 866.92 USD
Perdita media:
-17 377.03 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-522 768.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 047 912.00 USD (7)
Crescita mensile:
8.21%
Previsione annuale:
99.61%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 048 368.00 USD (8.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.84% (1 048 368.00 USD)
Per equità:
2.96% (128 461.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 1252
EURAUD.s 1128
AUDCAD.s 967
XAUUSD.s 575
EURGBP.s 443
GBPJPY.s 71
GBPCAD.s 62
EURCAD.s 44
GBPUSD.s 22
USDCAD.s 19
AUDUSD.s 18
AUDNZD.s 11
NZDUSD.s 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s 5.5M
EURAUD.s 1.8M
AUDCAD.s 2.4M
XAUUSD.s 1.4M
EURGBP.s 749K
GBPJPY.s 23K
GBPCAD.s 7.1K
EURCAD.s 4.9K
GBPUSD.s 8.8K
USDCAD.s 5.5K
AUDUSD.s 2.3K
AUDNZD.s 1.2K
NZDUSD.s 1.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s 109K
EURAUD.s 31K
AUDCAD.s 59K
XAUUSD.s -769
EURGBP.s 50K
GBPJPY.s 6.4K
GBPCAD.s -490
EURCAD.s 652
GBPUSD.s 2.3K
USDCAD.s 5.1K
AUDUSD.s 984
AUDNZD.s 618
NZDUSD.s 471
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140 064.00 USD
Worst Trade: -265 320 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +145 176.00 USD
Massima perdita consecutiva: -522 768.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 09:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Metafung
30USD al mese
1 235%
0
0
USD
4.3M
USD
195
9%
4 621
70%
99%
1.51
2 597.27
USD
18%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.