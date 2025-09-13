- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 621
Profit Trade:
3 268 (70.72%)
Loss Trade:
1 353 (29.28%)
Best Trade:
140 064.00 USD
Worst Trade:
-265 320.00 USD
Profitto lordo:
35 513 094.17 USD (928 238 pips)
Perdita lorda:
-23 511 124.09 USD (681 625 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (145 176.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571 800.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.13%
Massimo carico di deposito:
6.48%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
240
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.45
Long Trade:
2 154 (46.61%)
Short Trade:
2 467 (53.39%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
2 597.27 USD
Profitto medio:
10 866.92 USD
Perdita media:
-17 377.03 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-522 768.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 047 912.00 USD (7)
Crescita mensile:
8.21%
Previsione annuale:
99.61%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 048 368.00 USD (8.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.84% (1 048 368.00 USD)
Per equità:
2.96% (128 461.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|1252
|EURAUD.s
|1128
|AUDCAD.s
|967
|XAUUSD.s
|575
|EURGBP.s
|443
|GBPJPY.s
|71
|GBPCAD.s
|62
|EURCAD.s
|44
|GBPUSD.s
|22
|USDCAD.s
|19
|AUDUSD.s
|18
|AUDNZD.s
|11
|NZDUSD.s
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.s
|5.5M
|EURAUD.s
|1.8M
|AUDCAD.s
|2.4M
|XAUUSD.s
|1.4M
|EURGBP.s
|749K
|GBPJPY.s
|23K
|GBPCAD.s
|7.1K
|EURCAD.s
|4.9K
|GBPUSD.s
|8.8K
|USDCAD.s
|5.5K
|AUDUSD.s
|2.3K
|AUDNZD.s
|1.2K
|NZDUSD.s
|1.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.s
|109K
|EURAUD.s
|31K
|AUDCAD.s
|59K
|XAUUSD.s
|-769
|EURGBP.s
|50K
|GBPJPY.s
|6.4K
|GBPCAD.s
|-490
|EURCAD.s
|652
|GBPUSD.s
|2.3K
|USDCAD.s
|5.1K
|AUDUSD.s
|984
|AUDNZD.s
|618
|NZDUSD.s
|471
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +140 064.00 USD
Worst Trade: -265 320 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +145 176.00 USD
Massima perdita consecutiva: -522 768.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 235%
0
0
USD
USD
4.3M
USD
USD
195
9%
4 621
70%
99%
1.51
2 597.27
USD
USD
18%
1:100