SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Metafung
Yui Man Mok

Metafung

Yui Man Mok
0 avis
Fiabilité
195 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 1 235%
MakeCapital-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 616
Bénéfice trades:
3 265 (70.73%)
Perte trades:
1 351 (29.27%)
Meilleure transaction:
140 064.00 USD
Pire transaction:
-265 320.00 USD
Bénéfice brut:
35 512 108.54 USD (927 578 pips)
Perte brute:
-23 510 545.37 USD (680 968 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (145 176.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
571 800.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
99.13%
Charge de dépôt maximale:
6.48%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
232
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.45
Longs trades:
2 149 (46.56%)
Courts trades:
2 467 (53.44%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
2 599.99 USD
Bénéfice moyen:
10 876.60 USD
Perte moyenne:
-17 402.33 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-522 768.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 047 912.00 USD (7)
Croissance mensuelle:
8.20%
Prévision annuelle:
99.49%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 048 368.00 USD (8.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.84% (1 048 368.00 USD)
Par fonds propres:
2.96% (128 461.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.s 1252
EURAUD.s 1128
AUDCAD.s 967
XAUUSD.s 575
EURGBP.s 443
GBPJPY.s 71
GBPCAD.s 61
EURCAD.s 40
GBPUSD.s 22
USDCAD.s 19
AUDUSD.s 18
AUDNZD.s 11
NZDUSD.s 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.s 5.5M
EURAUD.s 1.8M
AUDCAD.s 2.4M
XAUUSD.s 1.4M
EURGBP.s 749K
GBPJPY.s 23K
GBPCAD.s 7.0K
EURCAD.s 4.6K
GBPUSD.s 8.8K
USDCAD.s 5.5K
AUDUSD.s 2.3K
AUDNZD.s 1.2K
NZDUSD.s 1.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.s 109K
EURAUD.s 31K
AUDCAD.s 59K
XAUUSD.s -769
EURGBP.s 50K
GBPJPY.s 6.4K
GBPCAD.s -693
EURCAD.s 852
GBPUSD.s 2.3K
USDCAD.s 5.1K
AUDUSD.s 984
AUDNZD.s 618
NZDUSD.s 471
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +140 064.00 USD
Pire transaction: -265 320 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +145 176.00 USD
Perte consécutive maximale: -522 768.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 09:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Metafung
30 USD par mois
1 235%
0
0
USD
4.3M
USD
195
9%
4 616
70%
99%
1.51
2 599.99
USD
18%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.