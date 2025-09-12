- Büyüme
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
47 (83.92%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (16.07%)
En iyi işlem:
72.39 AUD
En kötü işlem:
-62.37 AUD
Brüt kâr:
553.03 AUD (27 640 pips)
Brüt zarar:
-239.31 AUD (15 987 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (245.61 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
245.61 AUD (18)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
16.16%
Maks. mevduat yükü:
17.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
41 (73.21%)
Satış işlemleri:
15 (26.79%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
5.60 AUD
Ortalama kâr:
11.77 AUD
Ortalama zarar:
-26.59 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-114.88 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.88 AUD (4)
Aylık büyüme:
26.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
224.53 AUD (45.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.99% (224.53 AUD)
Varlığa göre:
7.93% (110.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|231
|GBPUSD
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|68
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.76 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
