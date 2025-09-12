- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
47 (83.92%)
Loss Trade:
9 (16.07%)
Best Trade:
72.39 AUD
Worst Trade:
-62.37 AUD
Profitto lordo:
553.03 AUD (27 640 pips)
Perdita lorda:
-239.31 AUD (15 987 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (245.61 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
245.61 AUD (18)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
16.16%
Massimo carico di deposito:
17.33%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.40
Long Trade:
41 (73.21%)
Short Trade:
15 (26.79%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
5.60 AUD
Profitto medio:
11.77 AUD
Perdita media:
-26.59 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-114.88 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-114.88 AUD (4)
Crescita mensile:
26.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
224.53 AUD (45.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.99% (224.53 AUD)
Per equità:
7.93% (110.00 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|231
|GBPUSD
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|68
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.39 AUD
Worst Trade: -62 AUD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +245.61 AUD
Massima perdita consecutiva: -114.88 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.76 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
XAUUSD only
Non ci sono recensioni
