SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Twin capital
Taman Talappetsakun

Twin capital

Taman Talappetsakun
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
147 (78.19%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (21.81%)
En iyi işlem:
25.19 USD
En kötü işlem:
-23.39 USD
Brüt kâr:
471.56 USD (19 041 pips)
Brüt zarar:
-133.40 USD (6 885 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (24.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.14 USD (3)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
58.38%
Maks. mevduat yükü:
6.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
9.74
Alış işlemleri:
76 (40.43%)
Satış işlemleri:
112 (59.57%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
1.80 USD
Ortalama kâr:
3.21 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.72 USD (2)
Aylık büyüme:
8.86%
Yıllık tahmin:
107.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.72 USD (4.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.83% (34.72 USD)
Varlığa göre:
8.71% (70.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s 338
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.19 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This EA was developed based on EUR/USD currency but was also used for trading other currency pairs. This ea is a dynamic grid martingale EA and Normal grid with out martingale (duo strategy) that can adjust the number of orders, but we recommend this value of just 3 orders per trade. In addition, the auto lot size was used to increase the performance of EA and money management.

List Details
Initial Deposit $500 (minimum)
Currency Pair EUR/USD (recomment)
Time Frame M30
Max DD 17.54 %
Relative DD 40.64 %
CAGR 36.34%
Profit factor 35.70
Winrate 84.97%
Account ECN, STP, STD


İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Twin capital
Ayda 50 USD
68%
0
0
USD
838
USD
25
100%
188
78%
58%
3.53
1.80
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.