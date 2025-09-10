- Büyüme
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
147 (78.19%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (21.81%)
En iyi işlem:
25.19 USD
En kötü işlem:
-23.39 USD
Brüt kâr:
471.56 USD (19 041 pips)
Brüt zarar:
-133.40 USD (6 885 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (24.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.14 USD (3)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
58.38%
Maks. mevduat yükü:
6.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
9.74
Alış işlemleri:
76 (40.43%)
Satış işlemleri:
112 (59.57%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
1.80 USD
Ortalama kâr:
3.21 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.72 USD (2)
Aylık büyüme:
8.86%
Yıllık tahmin:
107.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.72 USD (4.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.83% (34.72 USD)
Varlığa göre:
8.71% (70.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.s
|338
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.s
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +25.19 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This EA was developed based on EUR/USD currency but was also used for trading other currency pairs. This ea is a dynamic grid martingale EA and Normal grid with out martingale (duo strategy) that can adjust the number of orders, but we recommend this value of just 3 orders per trade. In addition, the auto lot size was used to increase the performance of EA and money management.
|List
|Details
|Initial Deposit
|$500 (minimum)
|Currency Pair
|EUR/USD (recomment)
|Time Frame
|M30
|Max DD
|17.54 %
|Relative DD
|40.64 %
|CAGR
|36.34%
|Profit factor
|35.70
|Winrate
|84.97%
|Account
|ECN, STP, STD
İnceleme yok
