Trade:
188
Profit Trade:
147 (78.19%)
Loss Trade:
41 (21.81%)
Best Trade:
25.19 USD
Worst Trade:
-23.39 USD
Profitto lordo:
471.56 USD (19 041 pips)
Perdita lorda:
-133.40 USD (6 885 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (24.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
58.38%
Massimo carico di deposito:
6.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
9.74
Long Trade:
76 (40.43%)
Short Trade:
112 (59.57%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
-3.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.72 USD (2)
Crescita mensile:
8.86%
Previsione annuale:
107.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.72 USD (4.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.83% (34.72 USD)
Per equità:
8.71% (70.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.s
|338
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.s
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
This EA was developed based on EUR/USD currency but was also used for trading other currency pairs. This ea is a dynamic grid martingale EA and Normal grid with out martingale (duo strategy) that can adjust the number of orders, but we recommend this value of just 3 orders per trade. In addition, the auto lot size was used to increase the performance of EA and money management.
|List
|Details
|Initial Deposit
|$500 (minimum)
|Currency Pair
|EUR/USD (recomment)
|Time Frame
|M30
|Max DD
|17.54 %
|Relative DD
|40.64 %
|CAGR
|36.34%
|Profit factor
|35.70
|Winrate
|84.97%
|Account
|ECN, STP, STD
