SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Twin capital
Taman Talappetsakun

Twin capital

Taman Talappetsakun
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 68%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
147 (78.19%)
Loss Trade:
41 (21.81%)
Best Trade:
25.19 USD
Worst Trade:
-23.39 USD
Profitto lordo:
471.56 USD (19 041 pips)
Perdita lorda:
-133.40 USD (6 885 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (24.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
58.38%
Massimo carico di deposito:
6.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
9.74
Long Trade:
76 (40.43%)
Short Trade:
112 (59.57%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
-3.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.72 USD (2)
Crescita mensile:
8.86%
Previsione annuale:
107.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.72 USD (4.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.83% (34.72 USD)
Per equità:
8.71% (70.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s 338
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.19 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.55 USD
Massima perdita consecutiva: -3.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This EA was developed based on EUR/USD currency but was also used for trading other currency pairs. This ea is a dynamic grid martingale EA and Normal grid with out martingale (duo strategy) that can adjust the number of orders, but we recommend this value of just 3 orders per trade. In addition, the auto lot size was used to increase the performance of EA and money management.

List Details
Initial Deposit $500 (minimum)
Currency Pair EUR/USD (recomment)
Time Frame M30
Max DD 17.54 %
Relative DD 40.64 %
CAGR 36.34%
Profit factor 35.70
Winrate 84.97%
Account ECN, STP, STD


Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Twin capital
50USD al mese
68%
0
0
USD
838
USD
25
100%
188
78%
58%
3.53
1.80
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.