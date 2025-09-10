- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
24 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (45.45%)
En iyi işlem:
27.35 NZD
En kötü işlem:
-26.48 NZD
Brüt kâr:
143.26 NZD (9 776 pips)
Brüt zarar:
-127.83 NZD (9 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (39.25 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
39.25 NZD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
87.38%
Maks. mevduat yükü:
158.37%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
26 (59.09%)
Satış işlemleri:
18 (40.91%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.35 NZD
Ortalama kâr:
5.97 NZD
Ortalama zarar:
-6.39 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-88.20 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.20 NZD (7)
Aylık büyüme:
-30.35%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.18 NZD
Maksimum:
88.20 NZD (88.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.82% (88.20 NZD)
Varlığa göre:
90.52% (53.67 NZD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|36
|NZDCHF
|6
|XAGUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|-7
|NZDCHF
|6
|XAGUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|-368
|NZDCHF
|341
|XAGUSD
|194
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
