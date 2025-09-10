SinyallerBölümler
Rikki Scott

SeaSide420

Rikki Scott
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 74%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
24 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (45.45%)
En iyi işlem:
27.35 NZD
En kötü işlem:
-26.48 NZD
Brüt kâr:
143.26 NZD (9 776 pips)
Brüt zarar:
-127.83 NZD (9 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (39.25 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
39.25 NZD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
87.38%
Maks. mevduat yükü:
158.37%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
26 (59.09%)
Satış işlemleri:
18 (40.91%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.35 NZD
Ortalama kâr:
5.97 NZD
Ortalama zarar:
-6.39 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-88.20 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.20 NZD (7)
Aylık büyüme:
-30.35%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.18 NZD
Maksimum:
88.20 NZD (88.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.82% (88.20 NZD)
Varlığa göre:
90.52% (53.67 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY 36
NZDCHF 6
XAGUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY -7
NZDCHF 6
XAGUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY -368
NZDCHF 341
XAGUSD 194
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.35 NZD
En kötü işlem: -26 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +39.25 NZD
Maksimum ardışık zarar: -88.20 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 20
ROBOT vs FOREX

$25 to $infinity


İnceleme yok
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 01:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.11 05:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 06:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SeaSide420
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
31
NZD
9
95%
44
54%
87%
1.12
0.35
NZD
93%
1:500
