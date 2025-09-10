- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
24 (55.81%)
Loss Trade:
19 (44.19%)
Best Trade:
27.35 NZD
Worst Trade:
-26.48 NZD
Profitto lordo:
143.26 NZD (9 776 pips)
Perdita lorda:
-117.72 NZD (9 570 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (39.25 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
39.25 NZD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
87.38%
Massimo carico di deposito:
158.37%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
26 (60.47%)
Short Trade:
17 (39.53%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.59 NZD
Profitto medio:
5.97 NZD
Perdita media:
-6.20 NZD
Massime perdite consecutive:
7 (-88.20 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-88.20 NZD (7)
Crescita mensile:
-7.80%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.18 NZD
Massimale:
88.20 NZD (88.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.82% (88.20 NZD)
Per equità:
90.52% (53.67 NZD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|36
|NZDCHF
|6
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|-7
|NZDCHF
|6
|XAGUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|-368
|NZDCHF
|341
|XAGUSD
|307
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.35 NZD
Worst Trade: -26 NZD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +39.25 NZD
Massima perdita consecutiva: -88.20 NZD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 20
ROBOT vs FOREX
$25 to $infinity
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
130%
0
0
USD
USD
41
NZD
NZD
9
97%
43
55%
87%
1.21
0.59
NZD
NZD
93%
1:500