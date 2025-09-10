SegnaliSezioni
Rikki Scott

SeaSide420

Rikki Scott
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 130%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
24 (55.81%)
Loss Trade:
19 (44.19%)
Best Trade:
27.35 NZD
Worst Trade:
-26.48 NZD
Profitto lordo:
143.26 NZD (9 776 pips)
Perdita lorda:
-117.72 NZD (9 570 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (39.25 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
39.25 NZD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
87.38%
Massimo carico di deposito:
158.37%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
26 (60.47%)
Short Trade:
17 (39.53%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.59 NZD
Profitto medio:
5.97 NZD
Perdita media:
-6.20 NZD
Massime perdite consecutive:
7 (-88.20 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-88.20 NZD (7)
Crescita mensile:
-7.80%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.18 NZD
Massimale:
88.20 NZD (88.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.82% (88.20 NZD)
Per equità:
90.52% (53.67 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 36
NZDCHF 6
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY -7
NZDCHF 6
XAGUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY -368
NZDCHF 341
XAGUSD 307
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.35 NZD
Worst Trade: -26 NZD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +39.25 NZD
Massima perdita consecutiva: -88.20 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 20
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 01:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.11 05:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 06:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 16:54
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.