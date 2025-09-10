SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SeaSide420
Rikki Scott

SeaSide420

Rikki Scott
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
24 (54.54%)
Perte trades:
20 (45.45%)
Meilleure transaction:
27.35 NZD
Pire transaction:
-26.48 NZD
Bénéfice brut:
143.26 NZD (9 776 pips)
Perte brute:
-127.83 NZD (9 683 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (39.25 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.25 NZD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
87.38%
Charge de dépôt maximale:
158.37%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
26 (59.09%)
Courts trades:
18 (40.91%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.35 NZD
Bénéfice moyen:
5.97 NZD
Perte moyenne:
-6.39 NZD
Pertes consécutives maximales:
7 (-88.20 NZD)
Perte consécutive maximale:
-88.20 NZD (7)
Croissance mensuelle:
-30.35%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.18 NZD
Maximal:
88.20 NZD (88.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.82% (88.20 NZD)
Par fonds propres:
90.52% (53.67 NZD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDJPY 36
NZDCHF 6
XAGUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDJPY -7
NZDCHF 6
XAGUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDJPY -368
NZDCHF 341
XAGUSD 194
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.35 NZD
Pire transaction: -26 NZD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +39.25 NZD
Perte consécutive maximale: -88.20 NZD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 20
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.