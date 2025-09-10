Trade Engine Alpha, özel algoritmalar ve gerçek zamanlı piyasa mantığıyla çalışan, hassasiyet odaklı bir işlem sinyalidir. Disiplinli yatırımcılar için tasarlanan bu strateji; düşük kaldıraç riski (drawdown), tutarlı işlem yürütme ve büyük döviz çiftlerinde uyarlanabilir risk yönetimini ön planda tutar.

Trade Engine FX’in temel mimarisi üzerine inşa edilen Lite versiyonu, daha sade bir yaklaşım sunar — istikrarlı performans ve kontrollü risk arayanlar için idealdir.

Temel Özellikler:

• ✅ Gerçek zamanlı mantıkla çalışan özel sinyal motoru

• ✅ Sıkı risk parametreleri ve dalgalı pozisyon kontrolü

• ✅ FXIFY challenge koşulları ve canlı işlem için optimize edilmiştir

• ✅ Şeffaf işlem geçmişi ve performans metrikleri

Sermayenizi büyütüyor ya da stratejilerinizi test ediyorsanız, Trade Engine Alpha size netlik, kontrol ve güven sunar.