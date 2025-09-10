- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
80 (91.95%)
Loss Trade:
7 (8.05%)
Best Trade:
4.13 USD
Worst Trade:
-4.46 USD
Profitto lordo:
41.68 USD (4 842 pips)
Perdita lorda:
-11.23 USD (979 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (12.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.86 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.09%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
87 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.86 USD (2)
Crescita mensile:
7.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.15 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (4.86 USD)
Per equità:
24.20% (108.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.13 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.86 USD
Massima perdita consecutiva: -4.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Live AP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 8
|
Pepperstone-Edge11
|4.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live24
|8.33 × 9
Trade Engine Alpha è un segnale di trading ad alta precisione, alimentato da algoritmi proprietari e da una logica di mercato in tempo reale. Progettata per trader disciplinati, questa strategia pone l’accento su un basso drawdown, esecuzioni coerenti e una gestione del rischio adattiva sui principali cross valutari del mercato Forex.
Basata sull’architettura centrale di Trade Engine FX, la versione Lite offre un approccio semplificato — ideale per chi cerca performance stabili con esposizione controllata.
Caratteristiche principali:
• ✅ Motore di segnali proprietario con logica in tempo reale
• ✅ Parametri di rischio rigorosi e controllo dell’esposizione flottante
• ✅ Ottimizzata per le condizioni delle sfide FXIFY e per il trading live
• ✅ Storico delle operazioni e metriche di performance trasparenti
Che tu stia scalando capitale o testando strategie, Trade Engine Alpha ti offre chiarezza, controllo e fiducia.
Se vuoi una versione più orientata al pubblico italiano — magari con riferimenti a sicurezza patrimoniale o gestione passiva — posso personalizzarla ulteriormente. Fammi sapere.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
449
USD
USD
4
100%
87
91%
100%
3.71
0.35
USD
USD
24%
1:400