Trade Engine Alpha è un segnale di trading ad alta precisione, alimentato da algoritmi proprietari e da una logica di mercato in tempo reale. Progettata per trader disciplinati, questa strategia pone l’accento su un basso drawdown, esecuzioni coerenti e una gestione del rischio adattiva sui principali cross valutari del mercato Forex.

Basata sull’architettura centrale di Trade Engine FX, la versione Lite offre un approccio semplificato — ideale per chi cerca performance stabili con esposizione controllata.

Caratteristiche principali:

• ✅ Motore di segnali proprietario con logica in tempo reale

• ✅ Parametri di rischio rigorosi e controllo dell’esposizione flottante

• ✅ Ottimizzata per le condizioni delle sfide FXIFY e per il trading live

• ✅ Storico delle operazioni e metriche di performance trasparenti

Che tu stia scalando capitale o testando strategie, Trade Engine Alpha ti offre chiarezza, controllo e fiducia.





