Mohd Ashraf Bin Mohd Fauzan

Trade Engine Alpha

Mohd Ashraf Bin Mohd Fauzan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Afterprime-Live AP
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
80 (91.95%)
Loss Trade:
7 (8.05%)
Best Trade:
4.13 USD
Worst Trade:
-4.46 USD
Profitto lordo:
41.68 USD (4 842 pips)
Perdita lorda:
-11.23 USD (979 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (12.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.86 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.09%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
87 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.86 USD (2)
Crescita mensile:
7.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.15 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (4.86 USD)
Per equità:
24.20% (108.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.13 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.86 USD
Massima perdita consecutiva: -4.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Live AP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 9
Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Pepperstone-Edge11
4.30 × 10
ICMarketsSC-Live24
8.33 × 9
Trade Engine Alpha è un segnale di trading ad alta precisione, alimentato da algoritmi proprietari e da una logica di mercato in tempo reale. Progettata per trader disciplinati, questa strategia pone l’accento su un basso drawdown, esecuzioni coerenti e una gestione del rischio adattiva sui principali cross valutari del mercato Forex.
Basata sull’architettura centrale di Trade Engine FX, la versione Lite offre un approccio semplificato — ideale per chi cerca performance stabili con esposizione controllata.
Caratteristiche principali:
• ✅ Motore di segnali proprietario con logica in tempo reale
• ✅ Parametri di rischio rigorosi e controllo dell’esposizione flottante
• ✅ Ottimizzata per le condizioni delle sfide FXIFY e per il trading live
• ✅ Storico delle operazioni e metriche di performance trasparenti
Che tu stia scalando capitale o testando strategie, Trade Engine Alpha ti offre chiarezza, controllo e fiducia.

Se vuoi una versione più orientata al pubblico italiano — magari con riferimenti a sicurezza patrimoniale o gestione passiva — posso personalizzarla ulteriormente. Fammi sapere.
Non ci sono recensioni
2025.09.15 21:22
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2025.09.11 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
