Trade Engine Alpha est un signal de trading de haute précision, alimenté par des algorithmes propriétaires et une logique de marché en temps réel. Conçu pour les traders disciplinés, cette stratégie met l’accent sur une faible perte maximale (drawdown), une exécution cohérente et une gestion des risques adaptative sur les principales paires de devises du marché Forex.

Basée sur l’architecture centrale de Trade Engine FX, la version Lite propose une approche simplifiée — idéale pour ceux qui recherchent des performances stables avec une exposition maîtrisée.

Caractéristiques clés :

• ✅ Moteur de signal propriétaire avec logique en temps réel

• ✅ Paramètres de risque stricts et contrôle de l’exposition flottante

• ✅ Optimisé pour les conditions du défi FXIFY et le trading en direct

• ✅ Historique des transactions et indicateurs de performance transparents

Que vous cherchiez à augmenter votre capital ou à tester des stratégies, Trade Engine Alpha vous offre clarté, contrôle et confiance.



