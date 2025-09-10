- Croissance
Trades:
86
Bénéfice trades:
79 (91.86%)
Perte trades:
7 (8.14%)
Meilleure transaction:
4.13 USD
Pire transaction:
-4.46 USD
Bénéfice brut:
39.60 USD (4 617 pips)
Perte brute:
-11.23 USD (979 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (12.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.86 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.09%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
5.51
Longs trades:
86 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.53
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
0.50 USD
Perte moyenne:
-1.60 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.86 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5.15 USD (1.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.13% (4.86 USD)
Par fonds propres:
24.20% (108.27 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|28
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4.13 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +12.86 USD
Perte consécutive maximale: -4.86 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Afterprime-Live AP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 8
|
Pepperstone-Edge11
|4.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live24
|8.33 × 9
Trade Engine Alpha est un signal de trading de haute précision, alimenté par des algorithmes propriétaires et une logique de marché en temps réel. Conçu pour les traders disciplinés, cette stratégie met l’accent sur une faible perte maximale (drawdown), une exécution cohérente et une gestion des risques adaptative sur les principales paires de devises du marché Forex.
Basée sur l’architecture centrale de Trade Engine FX, la version Lite propose une approche simplifiée — idéale pour ceux qui recherchent des performances stables avec une exposition maîtrisée.
Caractéristiques clés :
• ✅ Moteur de signal propriétaire avec logique en temps réel
• ✅ Paramètres de risque stricts et contrôle de l’exposition flottante
• ✅ Optimisé pour les conditions du défi FXIFY et le trading en direct
• ✅ Historique des transactions et indicateurs de performance transparents
Que vous cherchiez à augmenter votre capital ou à tester des stratégies, Trade Engine Alpha vous offre clarté, contrôle et confiance.
