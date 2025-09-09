- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
69 (34.15%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (65.84%)
En iyi işlem:
3.97 USD
En kötü işlem:
-5.13 USD
Brüt kâr:
88.95 USD (5 069 pips)
Brüt zarar:
-183.42 USD (7 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (10.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.56 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.30
Alım-satım etkinliği:
2.65%
Maks. mevduat yükü:
51.05%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
87 (43.07%)
Satış işlemleri:
115 (56.93%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-1.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-48.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.52 USD (26)
Aylık büyüme:
-37.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.99 USD
Maksimum:
96.78 USD (38.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.44% (96.78 USD)
Varlığa göre:
3.91% (8.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|23
|XAUUSD
|16
|AUDJPY
|14
|USDCHF
|13
|XAUJPY
|13
|NZDJPY
|12
|NZDCHF
|12
|AUDCHF
|10
|GBPAUD
|9
|CADJPY
|8
|XAUAUD
|8
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|GBPNZD
|5
|XAUGBP
|5
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|4
|GBPCHF
|4
|USDCAD
|4
|EURNZD
|3
|XAGUSD
|3
|GBPCAD
|3
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADCHF
|2
|XAUEUR
|2
|XAUCHF
|1
|XAGAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|-23
|XAUUSD
|-10
|AUDJPY
|-9
|USDCHF
|2
|XAUJPY
|0
|NZDJPY
|-15
|NZDCHF
|-7
|AUDCHF
|0
|GBPAUD
|-3
|CADJPY
|-2
|XAUAUD
|-12
|AUDCAD
|-2
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|0
|GBPNZD
|6
|XAUGBP
|0
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|-3
|GBPCHF
|-6
|USDCAD
|-6
|EURNZD
|-8
|XAGUSD
|-3
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-6
|EURAUD
|2
|CADCHF
|0
|XAUEUR
|2
|XAUCHF
|1
|XAGAUD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|-309
|XAUUSD
|-859
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|372
|XAUJPY
|86
|NZDJPY
|-183
|NZDCHF
|-2
|AUDCHF
|36
|GBPAUD
|-1
|CADJPY
|-26
|XAUAUD
|-1.8K
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|74
|GBPUSD
|32
|GBPNZD
|247
|XAUGBP
|12
|NZDCAD
|148
|GBPJPY
|-85
|GBPCHF
|-76
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|-167
|XAGUSD
|-110
|GBPCAD
|71
|EURCHF
|-39
|EURAUD
|70
|CADCHF
|20
|XAUEUR
|179
|XAUCHF
|109
|XAGAUD
|-46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.97 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +10.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.39 × 153
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.52 × 23
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 695
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 822
|
ICMarketsSC-Live26
|1.23 × 1961
|
RoboForex-ECN-2
|1.26 × 725
|
ICMarketsSC-Live18
|1.27 × 113
|
ICMarketsSC-Live14
|1.33 × 289
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.40 × 317
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-38%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
3
100%
202
34%
3%
0.48
-0.47
USD
USD
38%
1:500