Adiasa

Expocorr v1

Adiasa
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
69 (34.15%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (65.84%)
En iyi işlem:
3.97 USD
En kötü işlem:
-5.13 USD
Brüt kâr:
88.95 USD (5 069 pips)
Brüt zarar:
-183.42 USD (7 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (10.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.56 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.30
Alım-satım etkinliği:
2.65%
Maks. mevduat yükü:
51.05%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
87 (43.07%)
Satış işlemleri:
115 (56.93%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-1.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-48.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.52 USD (26)
Aylık büyüme:
-37.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.99 USD
Maksimum:
96.78 USD (38.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.44% (96.78 USD)
Varlığa göre:
3.91% (8.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 23
XAUUSD 16
AUDJPY 14
USDCHF 13
XAUJPY 13
NZDJPY 12
NZDCHF 12
AUDCHF 10
GBPAUD 9
CADJPY 8
XAUAUD 8
AUDCAD 6
AUDUSD 6
GBPUSD 6
GBPNZD 5
XAUGBP 5
NZDCAD 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
USDCAD 4
EURNZD 3
XAGUSD 3
GBPCAD 3
EURCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
XAUEUR 2
XAUCHF 1
XAGAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD -23
XAUUSD -10
AUDJPY -9
USDCHF 2
XAUJPY 0
NZDJPY -15
NZDCHF -7
AUDCHF 0
GBPAUD -3
CADJPY -2
XAUAUD -12
AUDCAD -2
AUDUSD 3
GBPUSD 0
GBPNZD 6
XAUGBP 0
NZDCAD 4
GBPJPY -3
GBPCHF -6
USDCAD -6
EURNZD -8
XAGUSD -3
GBPCAD 2
EURCHF -6
EURAUD 2
CADCHF 0
XAUEUR 2
XAUCHF 1
XAGAUD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD -309
XAUUSD -859
AUDJPY 0
USDCHF 372
XAUJPY 86
NZDJPY -183
NZDCHF -2
AUDCHF 36
GBPAUD -1
CADJPY -26
XAUAUD -1.8K
AUDCAD 16
AUDUSD 74
GBPUSD 32
GBPNZD 247
XAUGBP 12
NZDCAD 148
GBPJPY -85
GBPCHF -76
USDCAD -42
EURNZD -167
XAGUSD -110
GBPCAD 71
EURCHF -39
EURAUD 70
CADCHF 20
XAUEUR 179
XAUCHF 109
XAGAUD -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.97 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +10.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 153
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 23
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 695
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 822
ICMarketsSC-Live26
1.23 × 1961
RoboForex-ECN-2
1.26 × 725
ICMarketsSC-Live18
1.27 × 113
ICMarketsSC-Live14
1.33 × 289
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.40 × 317
62 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
