Adiasa

Expocorr v1

Adiasa
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
69 (34.15%)
Loss Trade:
133 (65.84%)
Best Trade:
3.97 USD
Worst Trade:
-5.13 USD
Profitto lordo:
88.95 USD (5 069 pips)
Perdita lorda:
-183.42 USD (7 437 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
2.65%
Massimo carico di deposito:
51.05%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
87 (43.07%)
Short Trade:
115 (56.93%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-48.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.52 USD (26)
Crescita mensile:
-37.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.99 USD
Massimale:
96.78 USD (38.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.44% (96.78 USD)
Per equità:
3.91% (8.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 23
XAUUSD 16
AUDJPY 14
USDCHF 13
XAUJPY 13
NZDJPY 12
NZDCHF 12
AUDCHF 10
GBPAUD 9
CADJPY 8
XAUAUD 8
AUDCAD 6
AUDUSD 6
GBPUSD 6
GBPNZD 5
XAUGBP 5
NZDCAD 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
USDCAD 4
EURNZD 3
XAGUSD 3
GBPCAD 3
EURCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
XAUEUR 2
XAUCHF 1
XAGAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD -23
XAUUSD -10
AUDJPY -9
USDCHF 2
XAUJPY 0
NZDJPY -15
NZDCHF -7
AUDCHF 0
GBPAUD -3
CADJPY -2
XAUAUD -12
AUDCAD -2
AUDUSD 3
GBPUSD 0
GBPNZD 6
XAUGBP 0
NZDCAD 4
GBPJPY -3
GBPCHF -6
USDCAD -6
EURNZD -8
XAGUSD -3
GBPCAD 2
EURCHF -6
EURAUD 2
CADCHF 0
XAUEUR 2
XAUCHF 1
XAGAUD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -309
XAUUSD -859
AUDJPY 0
USDCHF 372
XAUJPY 86
NZDJPY -183
NZDCHF -2
AUDCHF 36
GBPAUD -1
CADJPY -26
XAUAUD -1.8K
AUDCAD 16
AUDUSD 74
GBPUSD 32
GBPNZD 247
XAUGBP 12
NZDCAD 148
GBPJPY -85
GBPCHF -76
USDCAD -42
EURNZD -167
XAGUSD -110
GBPCAD 71
EURCHF -39
EURAUD 70
CADCHF 20
XAUEUR 179
XAUCHF 109
XAGAUD -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.97 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +10.56 USD
Massima perdita consecutiva: -48.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 153
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 23
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 695
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 822
ICMarketsSC-Live26
1.23 × 1961
RoboForex-ECN-2
1.26 × 725
ICMarketsSC-Live18
1.27 × 113
ICMarketsSC-Live14
1.33 × 289
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.40 × 317
62 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
