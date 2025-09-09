- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
69 (34.15%)
Loss Trade:
133 (65.84%)
Best Trade:
3.97 USD
Worst Trade:
-5.13 USD
Profitto lordo:
88.95 USD (5 069 pips)
Perdita lorda:
-183.42 USD (7 437 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
2.65%
Massimo carico di deposito:
51.05%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
87 (43.07%)
Short Trade:
115 (56.93%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-48.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.52 USD (26)
Crescita mensile:
-37.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.99 USD
Massimale:
96.78 USD (38.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.44% (96.78 USD)
Per equità:
3.91% (8.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|23
|XAUUSD
|16
|AUDJPY
|14
|USDCHF
|13
|XAUJPY
|13
|NZDJPY
|12
|NZDCHF
|12
|AUDCHF
|10
|GBPAUD
|9
|CADJPY
|8
|XAUAUD
|8
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|GBPNZD
|5
|XAUGBP
|5
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|4
|GBPCHF
|4
|USDCAD
|4
|EURNZD
|3
|XAGUSD
|3
|GBPCAD
|3
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADCHF
|2
|XAUEUR
|2
|XAUCHF
|1
|XAGAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-23
|XAUUSD
|-10
|AUDJPY
|-9
|USDCHF
|2
|XAUJPY
|0
|NZDJPY
|-15
|NZDCHF
|-7
|AUDCHF
|0
|GBPAUD
|-3
|CADJPY
|-2
|XAUAUD
|-12
|AUDCAD
|-2
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|0
|GBPNZD
|6
|XAUGBP
|0
|NZDCAD
|4
|GBPJPY
|-3
|GBPCHF
|-6
|USDCAD
|-6
|EURNZD
|-8
|XAGUSD
|-3
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|-6
|EURAUD
|2
|CADCHF
|0
|XAUEUR
|2
|XAUCHF
|1
|XAGAUD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-309
|XAUUSD
|-859
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|372
|XAUJPY
|86
|NZDJPY
|-183
|NZDCHF
|-2
|AUDCHF
|36
|GBPAUD
|-1
|CADJPY
|-26
|XAUAUD
|-1.8K
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|74
|GBPUSD
|32
|GBPNZD
|247
|XAUGBP
|12
|NZDCAD
|148
|GBPJPY
|-85
|GBPCHF
|-76
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|-167
|XAGUSD
|-110
|GBPCAD
|71
|EURCHF
|-39
|EURAUD
|70
|CADCHF
|20
|XAUEUR
|179
|XAUCHF
|109
|XAGAUD
|-46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.97 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +10.56 USD
Massima perdita consecutiva: -48.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.39 × 153
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.52 × 23
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 695
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 822
|
ICMarketsSC-Live26
|1.23 × 1961
|
RoboForex-ECN-2
|1.26 × 725
|
ICMarketsSC-Live18
|1.27 × 113
|
ICMarketsSC-Live14
|1.33 × 289
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.40 × 317
