Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 4 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Exness-Real14 0.06 × 48 Exness-Real3 0.15 × 20 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live02 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarketsSC-Live12 0.34 × 102 ICMarketsSC-Live27 0.39 × 153 FPMarkets-Live2 0.50 × 20 ICMarketsSC-Live05 0.52 × 23 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live24 0.90 × 695 ICMarketsSC-Live25 1.22 × 822 ICMarketsSC-Live26 1.23 × 1958 RoboForex-ECN-2 1.26 × 725 ICMarketsSC-Live18 1.27 × 113 ICMarketsSC-Live14 1.33 × 289 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 ICMarketsSC-Live23 1.40 × 317 62 plus...