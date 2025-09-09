SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Expocorr v1
Adiasa

Expocorr v1

Adiasa
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -30%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
174
Bénéfice trades:
60 (34.48%)
Perte trades:
114 (65.52%)
Meilleure transaction:
3.97 USD
Pire transaction:
-3.92 USD
Bénéfice brut:
75.27 USD (3 890 pips)
Perte brute:
-151.35 USD (4 343 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (10.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.30
Activité de trading:
2.65%
Charge de dépôt maximale:
51.05%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
-0.93
Longs trades:
82 (47.13%)
Courts trades:
92 (52.87%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-0.44 USD
Bénéfice moyen:
1.25 USD
Perte moyenne:
-1.33 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-48.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.52 USD (26)
Croissance mensuelle:
-30.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
80.21 USD
Maximal:
82.00 USD (32.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.57% (82.00 USD)
Par fonds propres:
3.91% (8.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 23
USDCHF 13
AUDJPY 12
XAUJPY 12
NZDJPY 11
NZDCHF 10
AUDCHF 10
XAUUSD 9
CADJPY 8
GBPAUD 7
AUDCAD 6
AUDUSD 6
GBPUSD 6
GBPNZD 5
NZDCAD 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
USDCAD 4
EURNZD 3
GBPCAD 3
EURCHF 3
EURAUD 2
CADCHF 2
XAGUSD 2
XAUEUR 2
XAUGBP 1
XAUCHF 1
XAGAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD -23
USDCHF 2
AUDJPY -8
XAUJPY 0
NZDJPY -14
NZDCHF -7
AUDCHF 0
XAUUSD -10
CADJPY -2
GBPAUD -3
AUDCAD -2
AUDUSD 3
GBPUSD 0
GBPNZD 6
NZDCAD 4
GBPJPY -3
GBPCHF -6
USDCAD -6
EURNZD -8
GBPCAD 2
EURCHF -6
EURAUD 2
CADCHF 0
XAGUSD -1
XAUEUR 2
XAUGBP 2
XAUCHF 1
XAGAUD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD -309
USDCHF 372
AUDJPY -19
XAUJPY 123
NZDJPY -176
NZDCHF -5
AUDCHF 36
XAUUSD -895
CADJPY -26
GBPAUD -48
AUDCAD 16
AUDUSD 74
GBPUSD 32
GBPNZD 247
NZDCAD 148
GBPJPY -85
GBPCHF -76
USDCAD -42
EURNZD -167
GBPCAD 71
EURCHF -39
EURAUD 70
CADCHF 20
XAGUSD -51
XAUEUR 179
XAUGBP 140
XAUCHF 109
XAGAUD -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.97 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +10.56 USD
Perte consécutive maximale: -48.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 153
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 23
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 695
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 822
ICMarketsSC-Live26
1.23 × 1958
RoboForex-ECN-2
1.26 × 725
ICMarketsSC-Live18
1.27 × 113
ICMarketsSC-Live14
1.33 × 289
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.40 × 317
62 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.17 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Expocorr v1
999 USD par mois
-30%
0
0
USD
174
USD
3
100%
174
34%
3%
0.49
-0.44
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.