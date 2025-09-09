SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Silent Hunting
Hameed Ullah

Silent Hunting

Hameed Ullah
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
85 (60.71%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (39.29%)
En iyi işlem:
86.43 USD
En kötü işlem:
-34.09 USD
Brüt kâr:
1 087.40 USD (40 523 pips)
Brüt zarar:
-576.36 USD (19 185 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (227.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.25 USD (12)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
82 (58.57%)
Satış işlemleri:
58 (41.43%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
3.65 USD
Ortalama kâr:
12.79 USD
Ortalama zarar:
-10.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-53.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.13 USD (4)
Aylık büyüme:
52.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.27 USD
Maksimum:
173.30 USD (14.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.39% (173.30 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 15
EURCAD 9
EURAUD 8
EURNZD 8
EURUSD 8
AUDUSD 7
CADJPY 7
AUDCAD 7
XAUUSD 6
GBPCHF 6
AUDNZD 6
USDJPY 6
CHFJPY 6
GBPCAD 6
XAUCHF 6
AUDJPY 4
EURGBP 4
GBPJPY 4
NZDJPY 4
USDCAD 2
EURCHF 2
GBPUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
XAUJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF -4
EURCAD -4
EURAUD -31
EURNZD 39
EURUSD 28
AUDUSD 82
CADJPY 38
AUDCAD 71
XAUUSD 71
GBPCHF -57
AUDNZD 30
USDJPY 73
CHFJPY 93
GBPCAD 2
XAUCHF 63
AUDJPY 28
EURGBP -29
GBPJPY 49
NZDJPY -11
USDCAD 0
EURCHF 4
GBPUSD -42
CADCHF 0
GBPNZD 29
NZDCAD -8
XAUJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 19
EURCAD 987
EURAUD -2.6K
EURNZD 1.5K
EURUSD 536
AUDUSD 831
CADJPY 366
AUDCAD 1.2K
XAUUSD 7.1K
GBPCHF -686
AUDNZD 640
USDJPY 1.8K
CHFJPY 3.5K
GBPCAD 45
XAUCHF 5K
AUDJPY 812
EURGBP -265
GBPJPY 1.1K
NZDJPY -224
USDCAD 19
EURCHF 296
GBPUSD -1.4K
CADCHF -8
GBPNZD 973
NZDCAD -100
XAUJPY -50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.43 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +227.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 973
ICMarketsSC-Live25
1.13 × 1198
ICMarketsSC-Live26
1.16 × 2170
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
76 daha fazla...
My Trading is purely based on Technical analysis. with a Must Stop Loss for every trade. I always open two trades with same lot size considering my Risk to Reward Ratio.
As for Gold, Always one Buy position will be openned. The SL of that position will be updated upside as per technical analysis but the Target is 5000.
İnceleme yok
2025.09.24 09:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 01:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 04:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 04:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 17:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Silent Hunting
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
2.8K
USD
5
0%
140
60%
100%
1.88
3.65
USD
6%
1:500
Kopyala

