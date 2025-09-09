SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Silent Hunting
Hameed Ullah

Silent Hunting

Hameed Ullah
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
140
Bénéfice trades:
85 (60.71%)
Perte trades:
55 (39.29%)
Meilleure transaction:
86.43 USD
Pire transaction:
-34.09 USD
Bénéfice brut:
1 087.40 USD (40 523 pips)
Perte brute:
-576.36 USD (19 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (227.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
227.25 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.46%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.95
Longs trades:
82 (58.57%)
Courts trades:
58 (41.43%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
3.65 USD
Bénéfice moyen:
12.79 USD
Perte moyenne:
-10.48 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-53.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.13 USD (4)
Croissance mensuelle:
52.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.27 USD
Maximal:
173.30 USD (14.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.39% (173.30 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 15
EURCAD 9
EURAUD 8
EURNZD 8
EURUSD 8
AUDUSD 7
CADJPY 7
AUDCAD 7
XAUUSD 6
GBPCHF 6
AUDNZD 6
USDJPY 6
CHFJPY 6
GBPCAD 6
XAUCHF 6
AUDJPY 4
EURGBP 4
GBPJPY 4
NZDJPY 4
USDCAD 2
EURCHF 2
GBPUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
XAUJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF -4
EURCAD -4
EURAUD -31
EURNZD 39
EURUSD 28
AUDUSD 82
CADJPY 38
AUDCAD 71
XAUUSD 71
GBPCHF -57
AUDNZD 30
USDJPY 73
CHFJPY 93
GBPCAD 2
XAUCHF 63
AUDJPY 28
EURGBP -29
GBPJPY 49
NZDJPY -11
USDCAD 0
EURCHF 4
GBPUSD -42
CADCHF 0
GBPNZD 29
NZDCAD -8
XAUJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 19
EURCAD 987
EURAUD -2.6K
EURNZD 1.5K
EURUSD 536
AUDUSD 831
CADJPY 366
AUDCAD 1.2K
XAUUSD 7.1K
GBPCHF -686
AUDNZD 640
USDJPY 1.8K
CHFJPY 3.5K
GBPCAD 45
XAUCHF 5K
AUDJPY 812
EURGBP -265
GBPJPY 1.1K
NZDJPY -224
USDCAD 19
EURCHF 296
GBPUSD -1.4K
CADCHF -8
GBPNZD 973
NZDCAD -100
XAUJPY -50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.43 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +227.25 USD
Perte consécutive maximale: -53.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 973
ICMarketsSC-Live25
1.13 × 1198
ICMarketsSC-Live26
1.16 × 2166
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
76 plus...
My Trading is purely based on Technical analysis. with a Must Stop Loss for every trade. I always open two trades with same lot size considering my Risk to Reward Ratio.
As for Gold, Always one Buy position will be openned. The SL of that position will be updated upside as per technical analysis but the Target is 5000.
Aucun avis
2025.09.24 09:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 01:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 04:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 04:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 17:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

