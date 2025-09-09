SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Silent Hunting
Hameed Ullah

Silent Hunting

Hameed Ullah
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
85 (60.71%)
Loss Trade:
55 (39.29%)
Best Trade:
86.43 USD
Worst Trade:
-34.09 USD
Profitto lordo:
1 087.40 USD (40 523 pips)
Perdita lorda:
-576.36 USD (19 185 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (227.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.25 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.46%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
82 (58.57%)
Short Trade:
58 (41.43%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
12.79 USD
Perdita media:
-10.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-53.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.13 USD (4)
Crescita mensile:
52.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.27 USD
Massimale:
173.30 USD (14.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.39% (173.30 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 15
EURCAD 9
EURAUD 8
EURNZD 8
EURUSD 8
AUDUSD 7
CADJPY 7
AUDCAD 7
XAUUSD 6
GBPCHF 6
AUDNZD 6
USDJPY 6
CHFJPY 6
GBPCAD 6
XAUCHF 6
AUDJPY 4
EURGBP 4
GBPJPY 4
NZDJPY 4
USDCAD 2
EURCHF 2
GBPUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
XAUJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -4
EURCAD -4
EURAUD -31
EURNZD 39
EURUSD 28
AUDUSD 82
CADJPY 38
AUDCAD 71
XAUUSD 71
GBPCHF -57
AUDNZD 30
USDJPY 73
CHFJPY 93
GBPCAD 2
XAUCHF 63
AUDJPY 28
EURGBP -29
GBPJPY 49
NZDJPY -11
USDCAD 0
EURCHF 4
GBPUSD -42
CADCHF 0
GBPNZD 29
NZDCAD -8
XAUJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 19
EURCAD 987
EURAUD -2.6K
EURNZD 1.5K
EURUSD 536
AUDUSD 831
CADJPY 366
AUDCAD 1.2K
XAUUSD 7.1K
GBPCHF -686
AUDNZD 640
USDJPY 1.8K
CHFJPY 3.5K
GBPCAD 45
XAUCHF 5K
AUDJPY 812
EURGBP -265
GBPJPY 1.1K
NZDJPY -224
USDCAD 19
EURCHF 296
GBPUSD -1.4K
CADCHF -8
GBPNZD 973
NZDCAD -100
XAUJPY -50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.43 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +227.25 USD
Massima perdita consecutiva: -53.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 973
ICMarketsSC-Live25
1.13 × 1198
ICMarketsSC-Live26
1.16 × 2170
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
76 più
My Trading is purely based on Technical analysis. with a Must Stop Loss for every trade. I always open two trades with same lot size considering my Risk to Reward Ratio.
As for Gold, Always one Buy position will be openned. The SL of that position will be updated upside as per technical analysis but the Target is 5000.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 01:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 04:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 04:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 17:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Silent Hunting
30USD al mese
53%
0
0
USD
2.8K
USD
5
0%
140
60%
100%
1.88
3.65
USD
6%
1:500
Copia

