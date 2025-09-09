SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PAMM SASK
Fort Knox Global Inc.

PAMM SASK

Fort Knox Global Inc.
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
FPMarketsLLC-Live4
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 731
Kârla kapanan işlemler:
1 502 (86.77%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (13.23%)
En iyi işlem:
234.29 USD
En kötü işlem:
-387.14 USD
Brüt kâr:
6 203.29 USD (111 054 pips)
Brüt zarar:
-5 671.05 USD (121 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (116.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
543.68 USD (37)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
95.58%
Maks. mevduat yükü:
122.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
631 (36.45%)
Satış işlemleri:
1 100 (63.55%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
4.13 USD
Ortalama zarar:
-24.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-387.14 USD (1)
Aylık büyüme:
8.10%
Yıllık tahmin:
98.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.47 USD
Maksimum:
715.31 USD (29.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.85% (677.17 USD)
Varlığa göre:
13.58% (266.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1731
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 532
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -9.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +234.29 USD
En kötü işlem: -387 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +116.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
İnceleme yok
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 03:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.91% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 11:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PAMM SASK
Ayda 2500 USD
34%
0
0
USD
2.1K
USD
34
0%
1 731
86%
96%
1.09
0.31
USD
31%
1:25
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.