Signaux / MetaTrader 4 / PAMM SASK
Fort Knox Global Inc.

PAMM SASK

Fort Knox Global Inc.
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2500 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
FPMarketsLLC-Live4
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 720
Bénéfice trades:
1 492 (86.74%)
Perte trades:
228 (13.26%)
Meilleure transaction:
234.29 USD
Pire transaction:
-387.14 USD
Bénéfice brut:
6 183.05 USD (110 632 pips)
Perte brute:
-5 668.81 USD (121 223 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (116.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
543.68 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
94.57%
Charge de dépôt maximale:
122.78%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
620 (36.05%)
Courts trades:
1 100 (63.95%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
4.14 USD
Perte moyenne:
-24.86 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-15.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-387.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.43%
Prévision annuelle:
90.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.47 USD
Maximal:
715.31 USD (29.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.85% (677.17 USD)
Par fonds propres:
13.58% (266.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1720
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 514
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +234.29 USD
Pire transaction: -387 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +116.97 USD
Perte consécutive maximale: -15.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
Aucun avis
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 03:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.91% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 11:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
