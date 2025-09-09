- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 731
Profit Trade:
1 502 (86.77%)
Loss Trade:
229 (13.23%)
Best Trade:
234.29 USD
Worst Trade:
-387.14 USD
Profitto lordo:
6 203.29 USD (111 054 pips)
Perdita lorda:
-5 671.05 USD (121 272 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (116.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
543.68 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
95.58%
Massimo carico di deposito:
122.78%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
631 (36.45%)
Short Trade:
1 100 (63.55%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
4.13 USD
Perdita media:
-24.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-15.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-387.14 USD (1)
Crescita mensile:
8.10%
Previsione annuale:
98.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.47 USD
Massimale:
715.31 USD (29.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.85% (677.17 USD)
Per equità:
13.58% (266.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1731
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|532
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-9.8K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +234.29 USD
Worst Trade: -387 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +116.97 USD
Massima perdita consecutiva: -15.50 USD
